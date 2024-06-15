Брехуни, таємниці та лікарі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Антьє Ціллат. Ян Бірк «Флетчер. Брехуни, гайда сюди!»
Детектив Флетчер засмучений: ресторан на задвірках тимчасово зачинено, а отже, смаколиків від шеф-кухаря йому не скуштувати. Отож, треба йти на базар. А там… серед білого дня крадуть гаманці. Обурені люди намагаються знайти злочинців, а Флетчер тим часом нападає на слід підозрілого продавця диво-пасти. Начувайтеся, шахраї, адже детектив напоготові. Флетчер не тільки успішно викриє злочинців, а й допоможе маленьким читачам-детективам стати більш обачними та спостережливими, щоб не потрапляти в пастки злочинців.
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Василь Карп’юк «Олекса Довбуш. Таємниця сили»
Чи знаєте ви, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя!
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«Вони змінили світ. Лікарі й біологи»
Як подолати всі хвороби світу? Чи можна знайти від них ліки? Відповіді на ці питання шукали з найдавніших часів.
Ця книга знайомить з легендарними вченими від Гіппократа до Флемінга. Читач дізнається про геніальні відкриття, ризиковані наукові експедиції та безстрашних мисливців на мікробів. Це розповідь про людей, безмежно закоханих у свою справу, — і про те, як важливо попри все зберігати вірність своїм мріям.
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