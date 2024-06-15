Брехуни, таємниці та лікарі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

«Вони змінили світ. Лікарі й біологи»

Як подолати всі хвороби світу? Чи можна знайти від них ліки? Відповіді на ці питання шукали з найдавніших часів.

Ця книга знайомить з легендарними вченими від Гіппократа до Флемінга. Читач дізнається про геніальні відкриття, ризиковані наукові експедиції та безстрашних мисливців на мікробів. Це розповідь про людей, безмежно закоханих у свою справу, — і про те, як важливо попри все зберігати вірність своїм мріям.