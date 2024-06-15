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Брехуни, таємниці та лікарі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 109

 

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще і яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук».  Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
 

Антьє Ціллат. Ян Бірк «Флетчер. Брехуни, гайда сюди!»

Детектив Флетчер засмучений: ресторан на задвірках тимчасово зачинено, а отже, смаколиків від шеф-кухаря йому не скуштувати. Отож, треба йти на базар. А там… серед білого дня крадуть гаманці. Обурені люди намагаються знайти злочинців, а Флетчер тим часом нападає на слід підозрілого продавця диво-пасти. Начувайтеся, шахраї, адже детектив напоготові. Флетчер не тільки успішно викриє злочинців, а й допоможе маленьким читачам-детективам стати більш обачними та спостережливими, щоб не потрапляти в пастки злочинців.

Василь Карп’юк «Олекса Довбуш. Таємниця сили»

Чи знаєте ви, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя!
Але історія найгрізнішого ватажка карпатських опришків почалася з впертого хлопчиська, який несподівано для себе отримав велику силу.
Читаючи цю книжку, ти разом з Олексою поживеш у лісі поруч з вовками, приєднаєшся до опришківської ватаги й зазирнеш у світ героїчної минувшини Карпат. А головне врешті дізнаєшся, звідки взялася Олексина Сила і чи зміг він її опанувати.

  
 

«Вони змінили світ. Лікарі й біологи»

Як подолати всі хвороби світу? Чи можна знайти від них ліки? Відповіді на ці питання шукали з найдавніших часів.

Ця книга знайомить з легендарними вченими від Гіппократа до Флемінга. Читач дізнається про геніальні відкриття, ризиковані наукові експедиції та безстрашних мисливців на мікробів. Це розповідь про людей, безмежно закоханих у свою справу, — і про те, як важливо попри все зберігати вірність своїм мріям.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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