У Пришибі за підпримки Ferrexpo створюють соціальні та службові квартири

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 204 Новини компаній

Нове соціальне та службове житло зʼявляється в Пришибській громаді завдяки капітальній реконструкції старих та занедбаних будівель.

Сільська голова Валентина Городянко поділилась із журналістами, що наразі у Пришибі на балансі знаходяться 7 двоповерхових багатоквартирних будинків, 4 з яких вже відремонтовані, а 1 перебуває у процесі ремонту. Роботи з ремонту будинків виконуються за співфінансування Єристівського ГЗК, що входить до Групи Ferrexpo, та бюджету громади, який наповнюється переважно із податків підприємств Ferrexpo.

«У нашій громаді існує сім таких будинків, чотири з яких вже відремонтовані. Один з них наразі модернізується коштом Єристівського ГЗК, де ремонтні роботи тривають. Але вже зроблено значний крок вперед», — розповідає Валентина Городянко, сільська голова Пришибської громади.

Після завершення ремонтних робіт житловому будинку на вулиці Молодіжна, 7, більша частина його приміщень буде відведена під соціальні квартири. За словами сільської голови Валентини Городянко ці квадратні метри будуть призначені для проживання дітей-сиріт. Загальна вартість ремонтних робіт у цьому будинку, які почались з ремонту даху й завершилася укріпленням стін, вже перевищили 13 мільйонів гривень.

Нині будівельники продовжують оновлювати стіни, потому займуться благоустроєм прилеглої території.

Відремонтовані будинки повністю готові для проживання — вони обладнані газовими плитами, бойлерами та сучасною сантехнікою. Кімнати капітально відремонтовані, на стінах поклеєні шпалери. Незабаром їх також підключать до електромережі.

Перший з семи відремонтованих будинків передбачено для службового житла внутрішньо-переміщених осіб, кількість яких у Пришибі перевищує 200 людей, а також для працівників комунальних служб, які за 10 років роботи на благо громади матимуть можливість подати заяву на приватизацію цих службових квартир.