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«Пільгові» генератори від міської влади купили лише кілька кременчуцьких будинків 

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 62

З передбачених 2 млн гривень на програму компенсації витратили 53 тис. гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 53 тисячі гривень на часткову компенсацію вартості закупівлі генераторів для багатоповерхових будинків. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 10 лютого на позачерговій сесії.

Нагадаємо, 2 грудня 2022 року депутати Кременчуцької міської ради затвердили  «Програму часткової компенсації вартості закупівлі  генераторів для забезпечення потреб  співвласників багатоквартирних  будинків». Згідно з умовами Програми сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. В бюджеті Кременчука на ці цілі передбачили 2 млн гривень. Тоді ми рахували, що  цих коштів вистачить на 66-67 будинків.  Таким чином місцевою програмою компенсації на цей час скористалися лише кілька будинків.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: генератори гроші ОСББ бюджет
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