«Пільгові» генератори від міської влади купили лише кілька кременчуцьких будинків

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 62

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 53 тисячі гривень на часткову компенсацію вартості закупівлі генераторів для багатоповерхових будинків. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 10 лютого на позачерговій сесії.

Нагадаємо, 2 грудня 2022 року депутати Кременчуцької міської ради затвердили «Програму часткової компенсації вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків». Згідно з умовами Програми сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. В бюджеті Кременчука на ці цілі передбачили 2 млн гривень. Тоді ми рахували, що цих коштів вистачить на 66-67 будинків. Таким чином місцевою програмою компенсації на цей час скористалися лише кілька будинків.