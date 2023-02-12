Сьогодні світло у Кременчуці планують не вимикати

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Сьогодні світло у Кременчуці планують не вимикати. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

— На 12 лютого НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. У зв’язку з цим, не плануємо застосовувати графік погодинних відключень, — йдеться в повідомленні.