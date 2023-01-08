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Ялинки незламності: як виглядають незвичні зелені дерева в Україні

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 328

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Святкування Нового року відрізняється від попередніх. Частина обласних центрів відмовилася від ялинок, на вулицях немає святкової ілюмінації, а з вітрин не виглядають сніговики та гноми. У Кременчуці все-таки вирішили поставити ялинку, використав минулорічні ілюмінації, а саме освітлення діє від генератора, яке підтримує один з підприємців міста. 

Давайте разом подивимося які ялинки в Україні. 

У Києві ялинку незламності встановили за рахунок меценатів, генератор надали благодійники. Ялинку прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що працюють від генератора. Дерево прикрашене жовтими та синіми кулями, а також фігурки білих голубів. На верхівці знаходиться герб України. Внизу ялинки прапори країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

 

Полтава відмовилася від ялинки проте містяни облаштували ялинку з пам'ятника. Пам'ятник на місці відпочинку Пєтра I (який мали демонтувати) прикрили зеленою маскувальною сіткою та прикрасили іграшками, перетворивши на ялинку.

 

Ялинку у Львові прикрашає протитанковий їжак. Вага їжака — 1,3 кг, а розмір трохи більше одного метра. Різдвяне дерево місту подарувало одне з місцевих підприємств, яке прикрасили минулорічним декором. Висота ялинки у Львові – 14 метрів. Цього року дерево прикрасив стилізований протитанковий їжак, зроблений на «Львівелектротранс».

 

Івано-Франківськ встановив ялинку перемоги. У місті встановили каркас, що прикрашений дитячими малюнками. Так на імпровізованому дереві 350 прикрас з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками та патріотичними гаслами. Гірлянди живляться за допомогою альтернативних джерел енергії.

 
У Миколаєві встановили ялинку з маскувальних сіток. Ялинка з'явилася на центрі міста на місці пам'ятника Святому Миколаю: споруду покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією. Ялинка складається із шести секцій та прикрашена кульками та гірляндами.

 

Хмельницький встановив ялинку на ракеті. У місті встановили новорічну ялинку на російській ракеті С-300, яку привезли з Харківщини. Головну ялинку Хмельницького прикрасили прапорами України.

 
Харків прикрасив ялинку в метро. Місто постійно потерпає від обстрілів, цьогоріч встановили ялинку на станції метро Університет. Окрім цього, новорічними декораціями та фотозонами прикрасили кілька станцій метро.

 

Ужгород встановив минулорічне дерево. Для підсвічення ялинки у певні години та дні, придбали інверторний генератор за кошти благодійників.
 

Луцьк прикрасив одразу три дерева. Ялинки прикрасили виробами патріотичної та духовної тематики,  що виготовлені дітьми та викладачами мистецьких закладів та гуртків громади.

 

12 ялинок прикрасили Кропивницький. 12 ялинок символізують міста-герої російсько-української війни. Біля кожного дерева розмістили світлини із зображеннями міст до та після вторгнення рашистів. Ще дві ялинки присвячені волонтерам та Збройним Силам України.

Новорічні дерева за бюджетний кошт не купували. Із власної садиби їх надав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Прикрасили ялинку мешканці міста. Сама ілюмінація працює від генераторів.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Новий рік Різдво війна
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