Завтра, 6 вересня, — останній день голосування за перейменування вулиць у Кременчуці в рамках деколонізації.
Нагадаємо, другий етап перейменування розпочався 17 серпня. Цього разу перейменують ще 30 вулиць.
Як голосувати:
Онлайн за посиланням. Для цього необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA
Поштою. Для цього потрібно написати лист зі своєю пропозицією на:
Через контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.
Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», серед запропонованих варіантів для перейменування — вулиці «Чорних запорожців» (військові 72 бригади, де служать кременчужани), Чорновола, Джахара Дудуєва, Марії Примаченко, кременчуцьких вергунів, казкового персонажа «Пана Коцького» та інші.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер