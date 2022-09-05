6 вересня - останній день голосування за перейменування вулиць у Кременчуці

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Завтра, 6 вересня, — останній день голосування за перейменування вулиць у Кременчуці в рамках деколонізації.

Нагадаємо, другий етап перейменування розпочався 17 серпня. Цього разу перейменують ще 30 вулиць.

Як голосувати:

Онлайн за посиланням. Для цього необхідно пройти авторизацію за допомогою системи ID.GOV.UA

Поштою. Для цього потрібно написати лист зі своєю пропозицією на:

адресу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600);

адресу департаменту «Центр надання адміністративних послуг» (вул. Гагаріна, 14, м. Кременчук, Полтавська область, 39600).

Через контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», серед запропонованих варіантів для перейменування — вулиці «Чорних запорожців» (військові 72 бригади, де служать кременчужани), Чорновола, Джахара Дудуєва, Марії Примаченко, кременчуцьких вергунів, казкового персонажа «Пана Коцького» та інші.

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