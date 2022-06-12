Німеччина обіцяє надіслати найсучасніші системи ППО 

Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні, повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ.
Довгі строки постачання виправдані, бо ці системи для України ще виготовляють, пояснив Мельник.
Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу «земля-повітря» для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. Випробування IRIS-T SLM було завершене у січні 2022 року.
Нагадаємо, раніше Андрій Мельник повідомляв, що Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60% і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер