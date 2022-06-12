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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Німеччина обіцяє надіслати найсучасніші системи ППО 

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 416

 Зброя має надійти у жовтні

Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні, повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ. 

«Система IRIS-T — єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт», - сказав дипломат.

Довгі строки постачання виправдані, бо ці системи для України ще виготовляють, пояснив Мельник.

«Тобто, це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім — навчання. Поставка - в жовтні»,  - сказав він.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) — інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу «земля-повітря» для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. Випробування IRIS-T SLM було завершене у січні 2022 року. 

Нагадаємо, раніше Андрій Мельник повідомляв, що  Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60% і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: DIEHL DEFENCE
Теги: Німаччина зброя ППО
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