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Окупанти стягують на Зміїний комплекси протиповітряної оборони 

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 297

 Ворог  продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет

Російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони, повідомляє оперативне командування «Південь».

«На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони. Корабельне угруповання флоту рашистів зберігає в обов’язковій присутності підводний човен, попри змінну кількість кораблів, продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменше 30 крилатих ракет», - сказав офіцер оперативногокомандування «Південь»  Владислав Назаров. 

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка.

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: війна острів Зміїний ППО
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