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Полк «Азов» готовий евакуюватись, щоб врятувати особовий склад, поранених та забрати тіла загиблих  

Сьогодні, 21:57 Переглядів: 380

 Подоляк та  Арахамією нібито готові приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації військового гарнізону який тут залишився

Заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар записав відеозвернення з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь.

Він наголосив, що ситуація в місті важка, подекуди - критична. Російські війська не припиняють спроб штурму «Азовсталі». Ворог намагається прорватися за підтримки танків, бронетехніки, піхоти, артобстрілів, ракетних ударів. Оборонці міста мужньо захищаються. Паламар зазначив, що до штурму «Азовсталі» залучені військові, які вчиняли воєнні злочини на Київщині.

Мирні мешканці, які ховаються від російських обстрілів на «Азовсталі» не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки, попри заяви російських військ про припинення вогню, обстріли продовжуються.

«Безпечно покинути територію «Азовсталі» поки що неможливо. Тому я закликаю до дотримання гарантій безпеки. І лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні могли б вийти з заводу. Ми просимо їх випустити та просимо створити належні умови для виходу цивільних... з першого дня війни», - наголосив Паламар.

Він розповів, що сьогодні спілкувався з Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією, які заявили, що готові приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації військового гарнізону який тут залишився.

«Ми готові евакуюватися з міста зі стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, для того, щоб евакуювати поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями... Ми хочемо закликати весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки... Умови здати зброю та здатися в полон ми не приймаємо», - додав заступник командира «Азов».

Раніше повідомлялось, що рашисти нібито повністю знищили  «Азовсталь» - скинули надпотужні бомби.  При цьому у  Донецькій ОВА інформацію  не підтвердили. 

19 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла к Белінського  Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом деблокувати  Маріуполю  та терміновій допомозі в евакуації поранених, дітей, жінок а також тіл загиблих.

 

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Маріуполь полк Азов
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