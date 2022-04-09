Україна отримала препарати на випадок хімічної атаки

Сьогодні, 22:15 Переглядів: 89

Американська гуманітарна організація Direct Relief відправила в Україну партію препаратів, які використовуються для порятунку людей після хімічної атаки, повідомляє Укрінформ.

«Direct Relief відправив до України ліки, які використовуються у разі хімічної атаки. Це 220 тис ампул атропіна, здатного пом’якшити наслідки такої хімічної зброї, як газ зарин», - йдеться в повідомленні організації.

Раніше цей препарат використовували серед сирійських медиків, коли проти Сирії застосували нервово-паралітичний газ зарин та інші хімічні речовини.

Раніше повідомлялось, що Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони (ЦПД РНБО) попереджав про збільшення ризику хімічної атаки з боку рф у містах, де не можуть прорвати оборону. За їх даними, 17 березня офіцери російських військ, які воюють в Україні, отримали ін'єкції Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук).