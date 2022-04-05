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У компанії Meta пояснили блокування фото Бучі та хештегів  

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 712

 

Заявляють, що після виявлення проблеми хештеги розблокували

У компанії Meta пояснили, чому їхні платформи видаляють фото масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших містах України. За словами прессекретар Meta Енді Стоуна, блокування хештегів відбуваються через автоматизовані системи, які сканують насильницькі зображення у Facebook та Instagram. Про це пише УП.Життя з посиланням на Reuters. 

Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували під цими хештегами. Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, платформи Facebook та Instagram почали блокувати фотографії масових вбивств на Київщині, і це спричинило обурення суспільства. З соцмереж масово видаляли контент, розміщений під хештегами #Bucha, #BuchaMassacre, #GenocideOfUkrainians тощо.

Нині ж за хештегом #BuchaMassacre Facebook і досі приховує частину фото.

 

Зазначимо, що Facebook і Instagram дозволяють публікувати контент про насильство, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини. Водночас ці платформи видаляють такий контент, якщо він є надзвичайно відвертим або звеличує страждання. Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких дописів і приховує відверті зображення.

Світ шокований звірствами російських окупантів у Бучі – перелік військових частин рф, які вбивали мирних людей
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Буча війна
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