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Захисника Зміїного, що послав російський корабель, відзначили нагородою

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 440

 

Автор фрази «Русский военный корабль, иди нахуй» повернувся на рідну Черкащину

Прикордонник Роман Грибов - автор відомої фрази «Русский военный корабль, иди нахуй» - повернувся з полону на рідну Черкащину, повідомили в МВС. Йому вручено відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».  

Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною», - написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Роман Грибов – прикордонник, який відповідав на вимоги російського військового корабля здатися і вказав окупантам напрямок руху.

24 березня стало відомо, що в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Українців обміняли на російських моряків.

Росія атакувала з кораблів острів Зміїний першого дня війни, 24 лютого.  Окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.  Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками було втрачено. ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти. 

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на Зміїному.

28 лютого стало відомо, що захисники Зміїного живі.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ Ігор Табурець Джерело відео: ФБ Ігор Табурець
Теги: війна острів Зміїний
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