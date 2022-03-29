Захисника Зміїного, що послав російський корабель, відзначили нагородою

Прикордонник Роман Грибов - автор відомої фрази «Русский военный корабль, иди нахуй» - повернувся з полону на рідну Черкащину, повідомили в МВС. Йому вручено відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».
Роман Грибов – прикордонник, який відповідав на вимоги російського військового корабля здатися і вказав окупантам напрямок руху.
24 березня стало відомо, що в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Українців обміняли на російських моряків.
Росія атакувала з кораблів острів Зміїний першого дня війни, 24 лютого. Окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками було втрачено. ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти.
26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на Зміїному.
28 лютого стало відомо, що захисники Зміїного живі.