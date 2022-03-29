Захисника Зміїного, що послав російський корабель, відзначили нагородою

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Прикордонник Роман Грибов - автор відомої фрази «Русский военный корабль, иди нахуй» - повернувся з полону на рідну Черкащину, повідомили в МВС. Йому вручено відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку «За заслуги перед Черкащиною», - написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Роман Грибов – прикордонник, який відповідав на вимоги російського військового корабля здатися і вказав окупантам напрямок руху.

24 березня стало відомо, що в Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Українців обміняли на російських моряків.

Росія атакувала з кораблів острів Зміїний першого дня війни, 24 лютого. Окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства. Після обстрілу зв'язок з українськими прикордонниками було втрачено. ДПСУ повідомила, що острів захопили окупанти.

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на Зміїному.

28 лютого стало відомо, що захисники Зміїного живі.