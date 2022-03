Разом з гуманітаркою кременчужани отримали зворушливий лист з туманного Альбіону

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 390

Разом з гуманітарною допомогою кременчужани отримали зворушливий лист з туманного Альбіону. Про це написав у фейсбуці керівник волонтерського центру Олег Биков:

Дівчата-харків'янки розбирали та сортували речі, котрі нам прийшли гуманітарним вантажем, та серед речей натрапили ось на такий лист з Великої Британії.

Олег Биков опублікував оригінал тексту з перекладом.

Вівторок, 8 березня 2022

Хочу повідомити всім, що так багато людей по всьому світу (у тому числі з Англії), дуже засмучені через цю безглузду війну, яка зараз у вас відбувається.

Залишайтесь сильними, ви дуже стійка нація. Ми посилаємо нашу любов і молитви та сподіваємося, що вам не доведеться довго терпіти цей жах.

Також велике дякую усім чудовим іноземцям, які відкрили вам свої серця.

Благослови вас Бог.

======================================

Вторник, 8 марта 2022

Хочу сообщить всем, что так много людей по всему миру (в том числе из Англии), очень расстроены из-за этой бессмысленной войны, которая сейчас у вас происходит.

Оставайтесь сильными, вы очень стойкая нация. Мы посылаем нашу любовь и молитвы и надеемся, что вам не придется долго терпеть этот ужас.

Также большое спасибо всем замечательным иностранцам, открывшим вам свои сердца.

Благослови вас Бог.

======================================

Tues. 8th March '22

Just to let everyone know that so many people across the world (including England) are very upset about this senseless war that you are all going trough.

Keep strong, you are a very resistant nation. We send our love and prayers, and hope you will not have to put up with these terrible times for much longer.

Also a big «thank you» to all the lovely foreign people who have opened their hearts to you.

God bless you all.