Негода не відступає: 28 березня в Кременчуці збережеться шквальний вітер

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 290

Ранкові відключення світла в області ліквідували, але через негоду виникають нові

28 березня в Кременчуці збережеться вітряна погода - знов прогнозують поривчастий вітер, повідомляє Служба мера Кременчука з посиланням на Полтавський обласний центр гідрометеорології. Дутиме південного заходу, швидкість - 19-20 м/с. Рівень небезпеки перший (жовтий).

За повідомленням голови ОВД Дмитра Луніна, 27 і 28 березня у Полтаві та всій області зберігається шквальний вітер 15-20 метрів за секунду.

Ранкові відключення світла ліквідували, але через негоду виникають нові. Станом на зараз (близько 15.30) без електроенергії залишається 39 населених пунктів, понад 4700 абонентів. Бригади ремонтників працюють.

Громадян закликають під час сильного вітру бути обережнішими, триматись на якнайдалі від рекламних щитів та інших навісних конструкцій, ліній електропередач, а також дерев.