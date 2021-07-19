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Кременчук, Споживач

У Кременчуці та Горішніх Плавнях звичайні електролічильники міняють на багатозонні 

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 191 Коментарів: 1

 

Список адрес, де цьогоріч замінять лічильники

У рамках Інвестиційної програми на 2021 рік, «Полтаваобленерго» проводить заміну застарілих лічильників на сучасні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Їх встановлюють у будинках та квартирах побутових споживачів Полтави, Кременчука і Горішніх Плавнів.

Лічильник, запрограмований за двозонним тарифом, поділяє добу на два періоди, вдень, з 7.00 до 23.00 він обраховує електроенергію за повним тарифом. А в нічний час доби, з 23.00 до 7.00, застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто вартість цієї послуги складає 50% тарифу і споживач отримує 50% знижку. Перевага двозонного обліку в тому, що споживачу не обов’язково перебудовувати свій графік споживання електроенергії, економія вартості електроенергії буде у будь-якому разі.

Лічильник, запрограмований за тризонним тарифом, поділяє добу на три періоди. У години максимального навантаження енергосистеми, з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00, електроенергія коштує найдорожче – 1,5 тарифу. Але у нічний період економія складає 60% від повного тарифу, адже сплачувати слід лише 0,4 його вартості. В інший час, з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00 діє повний тариф. Щоб отримати максимальну користь від встановлення даних засобів обліку, енергоємне електрообладнання доцільно використовувати в нічний час. Йдеться про пральні та посудомийні машини, опалювальні котли, бойлери або теплу підлогу.

Перелік адрес у Кременчуці, де цьогоріч замінять лічильники:

  • пр-т Свободи, буд.31
  • пр-т Свободи, буд.33
  • пр-т Свободи, буд.35
  • пр-т Свободи, буд.39/43
  • вул. Ватутіна, буд.27
  • вул. Ватутіна, буд.92
  • пр-т Свободи, буд.154
  • пр-т Свободи, буд.158
  • пр-т Свободи, буд.160
  • пр-т Свободи, буд.162
  • вул. Гагаріна, буд.26
  • вул. Гагаріна, буд.30
  • вул. Гагаріна, буд.28
  • вул. Соборна, буд.34/32
  • вул. Соборна, буд.36
  • вул. Шевченка, буд.32А
  • пров. Гер. Бреста, буд.63
  • пров. Гер. Бреста, буд.71
  • пров. Гер. Бреста, буд.75
  • пров. Гер. Бреста, буд.77
  • пров. Гер. Бреста, буд.61
  • пров. Гер. Бреста, буд.69
  • вул. Гвардійська, буд.8
  • вул. Гвардійська, буд.10
  • вул. Гвардійська, буд.6
  • пр-т Свободи, буд.75
  • пр-т Свободи, буд.77
  • вул. Халаменюка, буд.10
  • вул. Халаменюка, буд.12
  • вул. Халаменюка, буд.12А
  • вул. Халаменюка, буд.14
  • вул. Першотравнева, буд.57
  • вул. Першотравнева, буд.57А
  • вул. Першотравнева, буд.59
  • вул. Першотравнева, буд.63/24
  • вул. Першотравнева, буд.61
  • вул. Велика набережна, буд.1А
  • вул. Велика набережна, буд.7
  • вул. Велика набережна, буд.9
  • вул. Велика набережна, буд.1
  • вул. Гвардійська, буд.12
  • вул. Гвардійська, буд.14А
  • вул. Гвардійська, буд.18
  • вул. Гвардійська, буд.20
  • вул. Гвардійська, буд.24/31
  • вул. Гвардійська, буд.25
  • вул. Вадима Пугачова, буд.23
  • вул. Вадима Пугачова, буд.25
  • вул. Вадима Пугачова, буд.27
  • вул. Вадима Пугачова, буд.29
  • вул. Вадима Пугачова, буд.33/27
  • вул. Мічуріна, буд.73
  • вул. Мічуріна, буд.77
  • вул. Мічуріна, буд.79
  • вул. Мічуріна, буд.83
  • вул. Мічуріна, буд.85
  • вул. Мічуріна, буд.87
  • вул. Мічуріна, буд.89
  • вул. Мічуріна, буд.91
  • квар. 101, буд.10А
  • квар. 101, буд.10
  • квар. 101, буд.11
  • квар. 101, буд.10Г
  • квар. 101, буд.10Б
  • квар. 101, буд.10В
  • вул. Космічна, буд.1
  • вул. Космічна, буд.5
  • вул. Космічна, буд.7
  • вул. Космічна, буд.11
  • вул. Космічна, буд.11
  • вул. Космічна, буд.13
  • вул. Космічна, буд.14
  • вул. Космічна, буд.15
  • вул. Космічна, буд.16
  • вул. Космічна, буд.18
  • вул. Космічна, буд.19
  • вул. Космічна, буд.20
  • вул. Космічна, буд.7А
  • вул. Космічна, буд.9
  • вул. Республіканська, буд.140
  • вул. Республіканська, буд.142
  • вул. Республіканська, буд.144
  • вул. Республіканська, буд.146
  • вул. Олександра Білаша, буд.12
  • вул. Олександра Білаша, буд.18
  • вул. Олександра Білаша, буд.8
  • наб. Л.Дніпрова, буд.46
  • наб. Л.Дніпрова, буд.48
  • наб. Л.Дніпрова, буд.48А
  • наб. Л.Дніпрова, буд.52
  • вул. Г. Манагарова, буд.1
  • пров. Зоряний, буд.3
  • пров. Зоряний, буд.5
  • пров. Зоряний, буд.7
  • пров. Зоряний, буд.9
  • вул. Г. Манагарова, буд.1А.

Перелік адрес у Горішніх Плавнях, де цьогоріч замінять лічильники:

  • вул. Гірників, буд.3
  • вул. Космонавтів, буд.1, корп.2
  • вул. Космонавтів, буд.11
  • вул. Космонавтів, буд.3
  • вул. Космонавтів, буд.7
  • вул. Космонавтів, буд.15
  • вул. Космонавтів, буд.9
  • вул. Гірників, буд.30
  • вул. Гірників, буд.26
  • вул. Гірників, буд.28
  • вул. Миру, буд.7
  • вул. Гірників, буд.9
  • вул. Гірників, буд.7
  • прос. Героїв Дніпра, буд.2
  • вул. Гірників, буд.3
  • прос. Героїв Дніпра, буд.8
  • прос. Героїв Дніпра, буд.4
  • вул. Гірників, буд.5
  • вул. Гірників, буд.1
  • прос. Героїв Дніпра, буд.36
  • прос. Героїв Дніпра, буд.34
  • вул. Миру, буд.23
  • вул. Миру, буд.27
  • прос. Героїв Дніпра, буд.32.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго лічильники
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Коментарі: 1

59
rva:
Сьогодні, 16:23

ктото купил за свои деньги и поставил, а кому то ПОЭ купит и поставит... 


0 0

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