У Кременчуці та Горішніх Плавнях звичайні електролічильники міняють на багатозонні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 191 Коментарів: 1

У рамках Інвестиційної програми на 2021 рік, «Полтаваобленерго» проводить заміну застарілих лічильників на сучасні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Їх встановлюють у будинках та квартирах побутових споживачів Полтави, Кременчука і Горішніх Плавнів.

Лічильник, запрограмований за двозонним тарифом, поділяє добу на два періоди, вдень, з 7.00 до 23.00 він обраховує електроенергію за повним тарифом. А в нічний час доби, з 23.00 до 7.00, застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто вартість цієї послуги складає 50% тарифу і споживач отримує 50% знижку. Перевага двозонного обліку в тому, що споживачу не обов’язково перебудовувати свій графік споживання електроенергії, економія вартості електроенергії буде у будь-якому разі.

Лічильник, запрограмований за тризонним тарифом, поділяє добу на три періоди. У години максимального навантаження енергосистеми, з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00, електроенергія коштує найдорожче – 1,5 тарифу. Але у нічний період економія складає 60% від повного тарифу, адже сплачувати слід лише 0,4 його вартості. В інший час, з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00 діє повний тариф. Щоб отримати максимальну користь від встановлення даних засобів обліку, енергоємне електрообладнання доцільно використовувати в нічний час. Йдеться про пральні та посудомийні машини, опалювальні котли, бойлери або теплу підлогу.

Перелік адрес у Кременчуці, де цьогоріч замінять лічильники:

пр-т Свободи, буд.31

пр-т Свободи, буд.33

пр-т Свободи, буд.35

пр-т Свободи, буд.39/43

вул. Ватутіна, буд.27

вул. Ватутіна, буд.92

пр-т Свободи, буд.154

пр-т Свободи, буд.158

пр-т Свободи, буд.160

пр-т Свободи, буд.162

вул. Гагаріна, буд.26

вул. Гагаріна, буд.30

вул. Гагаріна, буд.28

вул. Соборна, буд.34/32

вул. Соборна, буд.36

вул. Шевченка, буд.32А

пров. Гер. Бреста, буд.63

пров. Гер. Бреста, буд.71

пров. Гер. Бреста, буд.75

пров. Гер. Бреста, буд.77

пров. Гер. Бреста, буд.61

пров. Гер. Бреста, буд.69

вул. Гвардійська, буд.8

вул. Гвардійська, буд.10

вул. Гвардійська, буд.6

пр-т Свободи, буд.75

пр-т Свободи, буд.77

вул. Халаменюка , буд.10

вул. Халаменюка , буд.12

вул. Халаменюка , буд.12А

вул. Халаменюка, буд.14

вул. Першотравнева , буд.57

вул. Першотравнева , буд.57А

вул. Першотравнева , буд.59

вул. Першотравнева , буд.63/24

вул. Першотравнева , буд.61

вул. Велика набережна, буд.1А

вул. Велика набережна , буд.7

вул. Велика набережна , буд.9

вул. Велика набережна , буд.1

вул. Гвардійська, буд.12

вул. Гвардійська, буд.14А

вул. Гвардійська, буд.18

вул. Гвардійська, буд.20

вул. Гвардійська, буд.24/31

вул. Гвардійська, буд.25

вул. Вадима Пугачова, буд.23

вул. Вадима Пугачова , буд.25

вул. Вадима Пугачова , буд.27

вул. Вадима Пугачова , буд.29

вул. Вадима Пугачова , буд.33/27

вул. Мічуріна , буд.73

вул. Мічуріна, буд.77

вул. Мічуріна, буд.79

вул. Мічуріна, буд.83

вул. Мічуріна, буд.85

вул. Мічуріна, буд.87

вул. Мічуріна, буд.89

вул. Мічуріна, буд.91

квар. 101, буд.10А

квар. 101, буд.10

квар. 101, буд.11

квар. 101, буд.10Г

квар. 101, буд.10Б

квар. 101, буд.10В

вул. Космічна , буд.1

вул. Космічна , буд.5

вул. Космічна , буд.7

вул. Космічна , буд.11

вул. Космічна , буд.11

вул. Космічна , буд.13

вул. Космічна , буд.14

вул. Космічна , буд.15

вул. Космічна , буд.16

вул. Космічна , буд.18

вул. Космічна , буд.19

вул. Космічна , буд.20

вул. Космічна , буд.7А

вул. Космічна , буд.9

вул. Республіканська, буд.140

вул. Республіканська , буд.142

вул. Республіканська , буд.144

вул. Республіканська , буд.146

вул. Олександра Білаша , буд.12

вул. Олександра Білаша , буд.18

вул. Олександра Білаша , буд.8

наб. Л.Дніпрова , буд.46

наб. Л.Дніпрова , буд.48

наб. Л.Дніпрова , буд.48А

наб. Л.Дніпрова , буд.52

вул. Г. Манагарова, буд.1

пров. Зоряний , буд.3

пров. Зоряний , буд.5

пров. Зоряний , буд.7

пров. Зоряний , буд.9

вул. Г. Манагарова, буд.1А.

Перелік адрес у Горішніх Плавнях, де цьогоріч замінять лічильники: