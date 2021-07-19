У Кременчуці та Горішніх Плавнях звичайні електролічильники міняють на багатозонні 

Список адрес, де цьогоріч замінять лічильники
У рамках Інвестиційної програми на 2021 рік, «Полтаваобленерго» проводить заміну застарілих лічильників на сучасні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Їх встановлюють у будинках та квартирах побутових споживачів Полтави, Кременчука і Горішніх Плавнів.
Лічильник, запрограмований за двозонним тарифом, поділяє добу на два періоди, вдень, з 7.00 до 23.00 він обраховує електроенергію за повним тарифом. А в нічний час доби, з 23.00 до 7.00, застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто вартість цієї послуги складає 50% тарифу і споживач отримує 50% знижку. Перевага двозонного обліку в тому, що споживачу не обов’язково перебудовувати свій графік споживання електроенергії, економія вартості електроенергії буде у будь-якому разі.
Лічильник, запрограмований за тризонним тарифом, поділяє добу на три періоди. У години максимального навантаження енергосистеми, з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00, електроенергія коштує найдорожче – 1,5 тарифу. Але у нічний період економія складає 60% від повного тарифу, адже сплачувати слід лише 0,4 його вартості. В інший час, з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00 діє повний тариф. Щоб отримати максимальну користь від встановлення даних засобів обліку, енергоємне електрообладнання доцільно використовувати в нічний час. Йдеться про пральні та посудомийні машини, опалювальні котли, бойлери або теплу підлогу.
Перелік адрес у Кременчуці, де цьогоріч замінять лічильники:
- пр-т Свободи, буд.31
- пр-т Свободи, буд.33
- пр-т Свободи, буд.35
- пр-т Свободи, буд.39/43
- вул. Ватутіна, буд.27
- вул. Ватутіна, буд.92
- пр-т Свободи, буд.154
- пр-т Свободи, буд.158
- пр-т Свободи, буд.160
- пр-т Свободи, буд.162
- вул. Гагаріна, буд.26
- вул. Гагаріна, буд.30
- вул. Гагаріна, буд.28
- вул. Соборна, буд.34/32
- вул. Соборна, буд.36
- вул. Шевченка, буд.32А
- пров. Гер. Бреста, буд.63
- пров. Гер. Бреста, буд.71
- пров. Гер. Бреста, буд.75
- пров. Гер. Бреста, буд.77
- пров. Гер. Бреста, буд.61
- пров. Гер. Бреста, буд.69
- вул. Гвардійська, буд.8
- вул. Гвардійська, буд.10
- вул. Гвардійська, буд.6
- пр-т Свободи, буд.75
- пр-т Свободи, буд.77
- вул. Халаменюка, буд.10
- вул. Халаменюка, буд.12
- вул. Халаменюка, буд.12А
- вул. Халаменюка, буд.14
- вул. Першотравнева, буд.57
- вул. Першотравнева, буд.57А
- вул. Першотравнева, буд.59
- вул. Першотравнева, буд.63/24
- вул. Першотравнева, буд.61
- вул. Велика набережна, буд.1А
- вул. Велика набережна, буд.7
- вул. Велика набережна, буд.9
- вул. Велика набережна, буд.1
- вул. Гвардійська, буд.12
- вул. Гвардійська, буд.14А
- вул. Гвардійська, буд.18
- вул. Гвардійська, буд.20
- вул. Гвардійська, буд.24/31
- вул. Гвардійська, буд.25
- вул. Вадима Пугачова, буд.23
- вул. Вадима Пугачова, буд.25
- вул. Вадима Пугачова, буд.27
- вул. Вадима Пугачова, буд.29
- вул. Вадима Пугачова, буд.33/27
- вул. Мічуріна, буд.73
- вул. Мічуріна, буд.77
- вул. Мічуріна, буд.79
- вул. Мічуріна, буд.83
- вул. Мічуріна, буд.85
- вул. Мічуріна, буд.87
- вул. Мічуріна, буд.89
- вул. Мічуріна, буд.91
- квар. 101, буд.10А
- квар. 101, буд.10
- квар. 101, буд.11
- квар. 101, буд.10Г
- квар. 101, буд.10Б
- квар. 101, буд.10В
- вул. Космічна, буд.1
- вул. Космічна, буд.5
- вул. Космічна, буд.7
- вул. Космічна, буд.11
- вул. Космічна, буд.11
- вул. Космічна, буд.13
- вул. Космічна, буд.14
- вул. Космічна, буд.15
- вул. Космічна, буд.16
- вул. Космічна, буд.18
- вул. Космічна, буд.19
- вул. Космічна, буд.20
- вул. Космічна, буд.7А
- вул. Космічна, буд.9
- вул. Республіканська, буд.140
- вул. Республіканська, буд.142
- вул. Республіканська, буд.144
- вул. Республіканська, буд.146
- вул. Олександра Білаша, буд.12
- вул. Олександра Білаша, буд.18
- вул. Олександра Білаша, буд.8
- наб. Л.Дніпрова, буд.46
- наб. Л.Дніпрова, буд.48
- наб. Л.Дніпрова, буд.48А
- наб. Л.Дніпрова, буд.52
- вул. Г. Манагарова, буд.1
- пров. Зоряний, буд.3
- пров. Зоряний, буд.5
- пров. Зоряний, буд.7
- пров. Зоряний, буд.9
- вул. Г. Манагарова, буд.1А.
Перелік адрес у Горішніх Плавнях, де цьогоріч замінять лічильники:
- вул. Гірників, буд.3
- вул. Космонавтів, буд.1, корп.2
- вул. Космонавтів, буд.11
- вул. Космонавтів, буд.3
- вул. Космонавтів, буд.7
- вул. Космонавтів, буд.15
- вул. Космонавтів, буд.9
- вул. Гірників, буд.30
- вул. Гірників, буд.26
- вул. Гірників, буд.28
- вул. Миру, буд.7
- вул. Гірників, буд.9
- вул. Гірників, буд.7
- прос. Героїв Дніпра, буд.2
- вул. Гірників, буд.3
- прос. Героїв Дніпра, буд.8
- прос. Героїв Дніпра, буд.4
- вул. Гірників, буд.5
- вул. Гірників, буд.1
- прос. Героїв Дніпра, буд.36
- прос. Героїв Дніпра, буд.34
- вул. Миру, буд.23
- вул. Миру, буд.27
- прос. Героїв Дніпра, буд.32.