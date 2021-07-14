Контракт КВБЗ на пасажирські вагони – під загрозою: закупівлю оскаржують

Вчора, 09:03 Переглядів: 4 723 Коментарів: 7

Подана скарга до Держаудитслужби з приводу порушень вимог законодавства під час проведення закупівлі

Контракт ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 100 пасажирських вагонів, вартість якого складає 3 млрд грн – під загрозою. Експерти «Ліги антитрасту» підготували звернення до Держаудитслужби з приводу порушень вимог законодавства під час проведення «Укрзалізницею» переговорної процедури закупівлі (тобто закупівлі без тендеру в одного учасника). Про це повідомляє видання «Наші гроші» . Держаудитслужба має провести перевірку правомірності використання переговорної процедури та дати оцінку діям замовника. Якщо Держаудит визнає скаргу обгрунтованою, закупівля може бути скасована: замовника зобов’яжуть розірвати укладений договір.

Нагадаємо, у червні УЗ після невдалої спроби провести тендер оголосила переговорну процедуру закупівлі 100 пасажирських вагонів у ПАТ КВБЗ. 25 червня урочисто уклали контракт. За законом, переговорна процедура закупівлі проводиться як виняток – або після двох невдалих спроб провести тендер; або з додатковим обгрунтуванням від замовника, чому товар купується в одного виробника.

«Укрзалізниця» подала обґрунтування на основі проведеного опитування деяких виробників вагонів та експертного висновку Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту, про те, що жоден інший виробник нібито не зможе виготовити 100 вагонів за 12 місяців. Наразі «Ліга антитрасту» ставить під сумнів висновок «експертів».

«Таким чином Укрзалізниця започатковує небезпечний прецедент, який ставить під загрозу ефективність використання публічних коштів та може використовуватись у майбутньому для того, щоб уникати конкурентні процедури, в тому числі й іншими замовниками», - пише видання «Наші гроші».

Чому процедура «переговорки» УЗ на 100 вагонів є неправомірною, детально обгрунтовує Експерт «Ліги антитрасту» Володимир Даценко (відомий раніше по діяльності проєкту «Залізниця без корупції» - проєкт має успішні кейси запобігання порушенням УЗ в ході публічних закупівель).

«По-перше, висновок залізничного університету не є належним обгрунтуванням відсутності конкуренції. По-друге «експерти» університету розраховували час з «нульового етапу» виробництва – з урахуванням розробки технічних вимог, проведення науково-конструкторської роботи і т.п. Хоча насправді мова йде лише про отримання сертифікату відповідності для вагонів європейського або китайського виробництва, які вже виготовляються роками. Таким чином «експертна» довідка, як і саме обґрунтування переговорної процедури, засноване на маніпуляції та видаванні бажаного за дійсне», - пише Володимир Даценко

Він вказує, що переплата за даним контрактом може скласти 15% - порівняно з тією ціною, яка могла б бути в результаті конкурентної закупівлі.

«Адже саме на 15% дешевше купейні вагони купує Єгипет за тендером, в якому взяли участь виробники з п’яти країн», - вказує Даценко.

Реакції КВБЗ на повідомлення про скаргу ще не було. Раніше голова наглядової ради Володимир Приходько публічно на сайті підприємства подякував Президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, керівнику УЗ та всім причетним до укладання контракту.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв «конкретне держзамовлення» вагонзаводу, відвідавши підпримство у березні 2020 року.

Довідка: Ліга Антитрасту - спільний освітній проект ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» та ГО «Наші гроші».