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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Контракт КВБЗ на пасажирські вагони – під загрозою: закупівлю оскаржують

Вчора, 09:03 Переглядів: 4 723 Коментарів: 7

 

Подана скарга до Держаудитслужби з приводу порушень вимог законодавства під час проведення закупівлі

Контракт ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 100 пасажирських вагонів, вартість якого складає 3 млрд грн – під загрозою. Експерти «Ліги антитрасту» підготували звернення до Держаудитслужби з приводу порушень вимог законодавства під час проведення «Укрзалізницею» переговорної процедури закупівлі (тобто закупівлі без тендеру в одного учасника). Про це повідомляє видання «Наші гроші». Держаудитслужба має провести перевірку правомірності використання переговорної процедури та дати оцінку діям замовника.  Якщо Держаудит визнає скаргу обгрунтованою, закупівля може бути скасована: замовника зобов’яжуть розірвати укладений договір.

КВБЗ буде з роботою: підписали угоду з «Укрзалізницею» на 100 пасажирських вагонів

Нагадаємо, у червні УЗ після невдалої спроби провести тендер оголосила переговорну процедуру закупівлі 100 пасажирських вагонів у ПАТ КВБЗ. 25 червня урочисто уклали контракт. За законом, переговорна процедура закупівлі проводиться як виняток – або після двох невдалих спроб провести тендер; або з додатковим обгрунтуванням від замовника, чому товар купується в одного виробника.

«Укрзалізниця» подала обґрунтування на основі проведеного опитування деяких виробників вагонів та експертного висновку Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту, про те, що жоден інший виробник нібито не зможе виготовити 100 вагонів за 12 місяців. Наразі «Ліга антитрасту» ставить під сумнів висновок «експертів».

«Таким чином Укрзалізниця започатковує небезпечний прецедент, який ставить під загрозу ефективність використання публічних коштів та може використовуватись у майбутньому для того, щоб уникати конкурентні процедури, в тому числі й іншими замовниками», - пише видання «Наші гроші».

Чому процедура «переговорки» УЗ на 100 вагонів є неправомірною, детально обгрунтовує Експерт «Ліги антитрасту» Володимир Даценко (відомий раніше по діяльності проєкту «Залізниця без корупції» - проєкт має успішні кейси запобігання порушенням УЗ в ході публічних закупівель).

«По-перше, висновок залізничного університету не є належним обгрунтуванням відсутності конкуренції. По-друге «експерти» університету розраховували час з «нульового етапу» виробництва – з урахуванням розробки технічних вимог, проведення науково-конструкторської роботи і т.п. Хоча насправді мова йде лише про отримання сертифікату відповідності для вагонів європейського або китайського виробництва, які вже виготовляються роками. Таким чином «експертна» довідка, як і саме обґрунтування переговорної процедури, засноване на маніпуляції та видаванні бажаного за дійсне», - пише Володимир Даценко.

Він вказує, що переплата за даним контрактом може скласти 15% - порівняно з тією ціною, яка могла б бути в результаті конкурентної закупівлі.

«Адже саме на 15% дешевше купейні вагони купує Єгипет за тендером, в якому взяли участь виробники з п’яти країн», - вказує Даценко.

Реакції  КВБЗ на повідомлення про скаргу ще не було. Раніше голова наглядової ради Володимир Приходько публічно на сайті підприємства подякував Президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, керівнику УЗ та всім причетним до укладання контракту.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв «конкретне держзамовлення» вагонзаводу, відвідавши підпримство у березні 2020 року.

Довідка: Ліга Антитрасту - спільний освітній проект ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» та ГО «Наші гроші».

2
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: вагони контракт КВБЗ Укрзалізниця
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Коментарі: 7

127
КАПУША:
Вчора, 09:16

Пахаха! Ну як, порєшал нелох?


18 11
3 262
1
zzzzzz:
Вчора, 09:58

smile  ппц, ржунимагу


11 13
1
River_dnipro:
Вчора, 10:11

Печально если не будет работы.

Но с другой стороны хотел поделится наблюдением по фото представленного в статье .

На фото чистый цех . Хорошее освещение и т.д  Но нет людей .

Точнее они есть, насчитал 5 человек, из которых 4 сидят за столом .  Рядом видна раритетная машина которая по внешнему виду проходит реставрацию .    

Как то не очень активно  кипит работа судя по фото  

 


2 3
485
1
vortex:
Вчора, 13:11

Не виправдовую "качєлі" які УЗ розгойдує із цим замовленням(хотіли б замовити нормальні вагони - провели б прямі перемовини із провідними світовими виробниками, їх не багато і обрали з кількох того хто зможе виконати замовлення. Замість цього вони сиділиі чекали поки до них на "тендер" із якимись ідіотськими вимогами вишикується черга бажаючих занести відкати - це все досить зрозуміло)

 

Але, до пана приходька також багато питань. Чи продав він хоч один свій вагон в умовах конкуренції десь у країну ЕС? Відповід - ні. Не продав. Чому? Мабуть тому що там "порєшать" не прокатує так як він (і не тільки він) робив у нас із УЗ.

 

Нічого гарного не вийде із таких замовлень. Якщо завод не здатен збувати свою продукцію без вказівки президента - це завод-тітанік який вже зустрівся із айсбергом і його доля вже зрозуміла, це лише питання часу. Навіщо фінансувати за рахунок державних грошей такі тітаніки - я не розумію. УЗ має закопуповувати не ті вагони які виробляють у нас а ті які є кращими. Якщо кращі виробляють у нас - добре, якщо ні - вибачайте, друзі. Коли зробите норм. продукцію - тоді її куплять


13 8
121
GAndy:
Вчора, 17:16

Цитата: River_dnipro
хотел поделится наблюдением по фото представленного в статье .

Это древнее фото из прошлых партий.

А вот про восстановление раритетных машин правильно замечено.


2 0
181
canek:
Вчора, 22:06

Заготовительное производство с 1 июня работает по непрерывному графику по 12 часов. Уже сделали около 15 вагонов. 


3 0
3 262
1
zzzzzz:
Вчора, 22:13

Цитата: canek
Уже сделали около 15 вагонов.
потом окажется что они не нужны....


1 5

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