Кременчуцький поліцейський переміг у міжнародному вокальному конкурсі Golden Time Talent

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 567

Усі три його конкурсні пісні стали переможними



Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха став переможцем щорічного міжнародного конкурсу Golden Time Talent у номінації кращий фолк вокал. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, усі три його конкурсні пісні стали переможними.





Віталій Соломаха — не тільки відповідальний поліцейський, уважний чоловік та добрий тато, а й творча людина. Джерелом його життя є пісня.





Свою юність Віталій присвятив творчості. Це захоплення допомагає найспівучішому поліцейському розвантажувати себе, завжди бути позитивним та дарувати людям чудові емоції.



