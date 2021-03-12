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Кременчуцький поліцейський переміг у міжнародному вокальному конкурсі Golden Time Talent 

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 567

 

Усі три його конкурсні пісні стали переможними

 
Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха став переможцем щорічного міжнародного конкурсу Golden Time Talent у номінації кращий фолк вокал. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, усі три його конкурсні пісні стали переможними.


 

Віталій Соломаха — не тільки відповідальний поліцейський, уважний чоловік та добрий тато, а й творча людина. Джерелом його життя є пісня.


Свою юність Віталій присвятив творчості. Це захоплення допомагає найспівучішому поліцейському розвантажувати себе, завжди бути позитивним та дарувати людям чудові емоції.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Джерело відео: Патрульна поліція України
Теги: конкурс полицейский песни
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