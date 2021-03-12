Кременчуцький поліцейський переміг у міжнародному вокальному конкурсі Golden Time Talent 

Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха став переможцем щорічного міжнародного конкурсу Golden Time Talent у номінації кращий фолк вокал. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, усі три його конкурсні пісні стали переможними.
Віталій Соломаха — не тільки відповідальний поліцейський, уважний чоловік та добрий тато, а й творча людина. Джерелом його життя є пісня.
Свою юність Віталій присвятив творчості. Це захоплення допомагає найспівучішому поліцейському розвантажувати себе, завжди бути позитивним та дарувати людям чудові емоції.