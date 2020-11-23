В кінці робочого дня: у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем з'являться аудіогіди українською мовою

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 243 Коментарів: 1

Сім таких аудіогідів вже запустили в різних країнах світу

У трьох всесвітньо відомих музеях – Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль) – з'являться аудіогіди українською мовою. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час виступу на Міжнародному форумі культурної дипломатії.





Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашемом підписали відповідні меморандуми.





За останні півроку запустили вже сім аудіогідів українською:

в австрійській художній галереї Альбертіна та Музеї історії мистецтв;

у турецькому палаці Долмабахче;

у музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме (Каппадокія);

в азербайджанському Національному музеї килима;

у латвійському Національному художньому музеї.

Ще три аудіогіди – для музеїв Чорногорії, Італії та Литви – перебувають на етапі перекладу та звукозапису. Також у жовтні 2020 року було підписано меморандум щодо впровадження україномовного аудіогіда в лондонському Тауері.





- Для мене цей проєкт – не тільки про зручність. Перш за все він – про поширення української мови у світі, про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках. І щоб ми, українці, відвідуючи інші країни, мали змогу відчути гордість, побачивши прапор України серед переліку мовних опцій аудіогідів, – розповіла Олена Зеленська.