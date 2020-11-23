Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Кременчук, Культура, Украина, Мир

В кінці робочого дня: у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем з'являться аудіогіди українською мовою

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 243 Коментарів: 1

 

Сім таких аудіогідів вже запустили в різних країнах світу

У трьох всесвітньо відомих музеях – Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашем (Ізраїль) – з'являться аудіогіди українською мовою. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час виступу на Міжнародному форумі культурної дипломатії.


Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашемом підписали відповідні меморандуми.


За останні півроку запустили вже сім аудіогідів українською:

  • в австрійській художній галереї Альбертіна та Музеї історії мистецтв;
  • у турецькому палаці Долмабахче;
  • у музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме (Каппадокія);
  • в азербайджанському Національному музеї килима;
  • у латвійському Національному художньому музеї.

Ще три аудіогіди – для музеїв Чорногорії, Італії та Литви – перебувають на етапі перекладу та звукозапису. Також у жовтні 2020 року було підписано меморандум щодо впровадження україномовного аудіогіда в лондонському Тауері.


- Для мене цей проєкт – не тільки про зручність. Перш за все він – про поширення української мови у світі, про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках. І щоб ми, українці, відвідуючи інші країни, мали змогу відчути гордість, побачивши прапор України серед переліку мовних опцій аудіогідів, – розповіла Олена Зеленська.
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sputnik8.com
Теги: музеи гид украинский язык українська мова
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 367
zzzzzz:
Сьогодні, 18:42

и это правильно, ибо скоро мы все будем там....


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх