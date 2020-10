Жінки-підприємиці частіше чоловіків керують штатом від 10 осіб

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 390

У новому опитуванні понад тисяча власників онлайн-бізнесів на OLX розповіли про переваги своєї справи, вплив карантину та плани. 4% підприємців відкрили магазин під час карантину. В онлайн-продажі найчастіше йдуть, щоб отримувати додатковий дохід і працювати з будь-якої точки. 29% вважають, що в Україні легко вести бізнес прозоро.





За результатами дослідження склали портрет середньостатистичного онлайн-підприємця. Це чоловік 25-44 років, який проживає в одному з міст Київської області. Загалом йому вистачає грошей, але для комфортного життя цього замало — тому понад 5 років тому він вирішив продавати товари/послуги в інтернеті.





Свій бізнес: з ким і навіщо





У половині випадків (51%) онлайн-продавці — засновники бізнесу, що працюють самостійно. У 22% є партнер/и, у 21% — штат до 10 осіб, а у 6% — від 10 співробітників.





Якщо порівнювати чоловіків і жінок, то серед перших більше тих, хто управляє магазином самостійно (52% vs 49%), та тих, у кого маленький штат (24% vs 16%). Жінки-підприємиці частіше працюють з партнером/ами (28% vs 20%) та з 10+ співробітниками (6% vs 4%).





Третина респондентів в онлайн-продажах довше 5 років. 15% — менше ніж рік, причому 4% з них відкрили магазин саме під час карантину. Трійка сфер, в яких найчастіше ведуть свою справу — Бізнес і послуги (25%), Нерухомість (24%), Дім і сад (19%).

Основною причиною найчастіше називають бажання заробляти більше грошей (37%). На другому місці (19%) — можливість працювати з будь-якої точки. Водночас для жінок гнучкість важливіша — 22% vs 17%. Також 11% жінок відзначили, що їхній основний мотив — це життєві обставини, що не дозволяють знайти роботу на повний робочий день. Серед чоловіків схожа ситуація лише у 5%.





Заробіток додаткових коштів актуальніший для чоловіків — 38% vs 30%. Ще одна важлива причина продавати онлайн для них — можливість поєднувати постійну роботу та бізнес в інтернеті — 10% vs 7%.









Реклама важлива





89% купують рекламу для просування своїх товарів, причому 50% всіх опитаних роблять це регулярно. Понад половина (56%) впевнені, що платні рекламні послуги допомагають просувати бізнес і збільшувати дохід. Ті ж 56% готові вкладати в рекламу на платформі до 5% прибутку, майже чверть респондентів — від 5% до 10%, а кожен десятий не проти виділяти на просування від 10%.





E-commerce і карантин





Попри пандемію 74% опитаних підприємців будують плани. Так, 45% респондентів у найближчі пів року хочуть нарощувати темпи та значно збільшувати обсяги продажів. 11% також продаватимуть більше товарів, однак їхні плани менш грандіозні. Отримати бажане збираються переважно новими товарами/послугами (61%) та додатковим вкладенням у рекламу (50%).





Майже 4% бачать перспективу в тому, аби змінити чи додати напрямок, — хочуть спробувати щось нове (50%) й адаптуються під потреби покупців (50%).





Ситуація з онлайн-бізнесом в Україні





Третина підприємців вважають, що розвивати онлайн-бізнес в Україні під час карантину легко, а 44% важко відповісти на запитання.





Понад половина впевнені, що для розвитку справи не обмежитись однією лише присутністю в інтернеті, на противагу їм 17% вірять, що можна бути успішним і без відкриття фізичного магазину.





Головними труднощами в e-commerce називають високу конкуренцію (61%). Також скаржаться на те, що важко знаходити й утримувати клієнтів (31%). Трохи менше третини (29%) респондентів вважають, що в Україні легко вести малий і середній бізнес прозоро, майже 44% з ними не згодні.