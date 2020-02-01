Главное за неделю в Кременчуге за 5 минут: карантин, супервор, выселение слепых, смертельная иньекция и лучший стритсракер

Сегодня, 12:29 Просмотров: 2

Похоронный комбинат скрывает информацию о расценках на услуги, суд отменяет штраф нардепу Шаповалову за нарушение ПДД, вор вырезает 80% кабелей в городе и ему за это ничего. Медсестра сделала себе смертельную иньекцию, оставив мужа с долгами и коллекторами. В школах введен карантин, новый троллейбус на Петровку успел сломаться, а коммунальная телекомпания заплатит за свой пиар 150 тыс грн знакомому ФОПу

На этой неделе, в начале февраля, в Кременчуг неожиданно пришла зима. Коммунальникам и спасателям пришлось расчищать дороги от упавших деревьев и вытаскивать застрявшие автомобили. На 40-летнего мужчину на улице Киевской упало дерево –пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ключицы.

Коммунальное предприятие «Кременчуг Аква-Сервис» купило за 3,5 млн грн амфибию для расчистки переговой линии от растительности. Первым «под нож» пойдёт тростник на Сухом Кагамлыке в районе в районе ул. Амвросия Ковалёва.

Министерство цифровой трансформации запустило приложение для смартфонов «Дія», которое позволит водителям не брать с собой в дорогу водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.

Коммунальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг», несмотря на последний скандал, скрывает информацию о ценах на услуги – на запрос журналиста не отвечает, на сайте мэрии информацию не размещает.

Память

20 февраля в Кременчуге на улице Небесной сотни, 21/35 откроют памятную доску Герою Украины кременчужанину Игорю Сердюку, который был убит на Майдане в феврале 2014 года. Начало торжественного мероприятия запанировано на 14.00.

Скандал

Жители общежития для слепых боятся выселения. Администрация предлагает людям заключать договор найма жилья лишь на 1 год. Земельный участок под общежитием облюбовали под застройку многоквартирного дома. Судьба земли (и людей) будет решаться в суде.

Транспорт

Автономный ход для троллейбус а №1+ установили за 775 тыс грн. Троллейбус, после запуска, успел сломаться. После наладки и повторного запуска, начальник транспортного управления мэрии Руслан Ивашина заявил, что вскоре системой автономного хода оборудуют ещё один троллейбус.









Кременчугское троллейбусное управление закупает дизельное топливо на 10,8 млн грн – готовит запуск автобусов.





Политика

Коммунальное предприятие «Кременчугская телерадиокомпания», на работу которой в этому году (год выборов) горсовет предусмотрел 18 млн грн (половину из которых – на новую газету), имея штат в 45 человек, закупит услуги по продвижению в социальных сетях за 150 тыс грн у знакомого ФОПа.





В Кременчугском районе могут объединить три уже созданные объединённые территориальные общины с центром в селе Песчаное.

Ряд коммунальных предприятий в Кременчуге, начиная с 2018 года, заплатили 2,7 млн грн предприятию «Консалтинг груп», среди основателей которого доверенное лицо нардепа Юрия Шаповалова.

Автозаводский районный суд отменил штраф патрульной полиции нардепу Юрию Шаповалову за нарушение ПДД – судья решила не смотреть видео с нагрудной камеры полицейского.

Наши люди

Кременчужанин Богдан Головаш заступил на боевое дежурство на катер «Бердянск», который был обстрелян россиянами в Азовском море, а Богдан был взят в плен.

Бизнес

Суд остановил продажу имущества Кременчугского мясокомбината на аукционе. Предприятие продают за долги банка олигарха Константина Жеваго «Финансы и Кредит».

Работа

Оставить нельзя уволить: разбираем новый Трудовой кодекс. Что меняют в трудовом законодательстве.

Медицина и здоровье

«Коронавирус менее заразен, чем корь», – говорит кременчугский эпидемиолог





Доктор Комаровский отвечает, спасет ли маска от коронавируса.

В больнице «Кременчугская» изменились мобильные номера телефонов. Не забудьте добавить в закладки.

Образование

В кременчугских школах введен карантин из-за увеличивающегося числа заболевших учеников. Карантин продлиться до 14 февраля включительно.

Началась регистрация на ВНО-2020, которая продлится до 24 марта.

Криминал и происшествия

В Кременчуге 30-летняя медсестра больницы покончила с собой, введя смертельную дозу медпрепарата. В предсмертной записке указано, что она сделала это из-за долгов и давления коллекторов.

Полиция и прокуратура «прикрыли» в Кременчуге покерный клуб.

На камеру наблюдения попал вор, который «вырезает» 80% кабелей в Кременчуге, но никто с ним ничего не может поделать.

Патрульная полиция назвала «рекордсменов», превышение скорости которых зафиксировали на прибор TruCAM. Победителем стал водитель автомобиля Audi A6, который засветил скорость 120 км/ч на просп. Свободы между остановками общественного транспорта «Ул. Бойко» и «Ул. Гвардейская».

У казарм конвойной охраны зоны №69 «приютили» частное предприятие.

Приколы нашего городка: кременчужанка оставила собаку в камере хранения.

Коммуналка

«Две платёжки за газ»: кременчужанам за январь не насчитали субсидии и льготы за новую услугу по распределению газа.

Культура

«ТелеграфЪ» сходил на неполиткорректную комедию «Наші котики» и всем рекомендует. Фильм о тупых журналистах, героических добровольцах, мирные обстрелы, перемирия и смерть ворогам.

Спорт

Мэрия Кременчуга оперативно лишает боксёра Виктора Выхриста стипендии и квартиры из-за его решения идти в профессиональный бокс.

Тренера Выхриста Александра Ляхового Федерация бокса дисквалифицировала на 3 года.

Футбольный клуб «Кремінь» 3 февраля вышел из зимнего отпуска лишь с 6 игроками. Во время общения с болельщиками, руководство команды рассказало, почему решило «обнулить» состав.

В мае обещают начало реконструкции стадиона «Кредмаш».

Кременчугская дзюдоистка Полины Мусихина завоевала серебро чемпионата Украины.