Богдан Головаш заступив на бойове чергування на обстріляний росіянами катер «Бердянськ»

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В Одесі завершили навчання молоді офіцери, серед яких моряки, які потрапили в російський полон Влад Костишин та кремен чужанин Богдан Головаш.









1 лютого на Морському вокзалі Одеси відбувся випуск курсантів Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». Захід очолив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко. В урочистій церемонії взяв участь аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Массімо Проєтті.

Разом з випускниками отримали дипломи магістрів колишні військовополонені малих артилерійських катерів «Бердянськ» та «Нікополь» - лейтенанти Богдан Головаш і Владислав Костишин, які по поверненню з полону, завершили повний курс навчання, склали державні іспити та захистили магістерські роботи.









- Ми ще в 2014 році пережили кримські події, коли співали гімн. Тоді визначився весь наш курс, що потрібно служити Україні, - зазначив випускник Богдан Головаш.





Вперше у Військово-Морських Силах Збройних Сил України лейтенантські погони вже колишнім курсантам одягають їх батьки. Хоча минулого року кортик та погони замість Богдана отримували його батьки.





Нова одеська традиція









Богдану міський голова Кременчука Віталій Малеький вручив бінокль.









- Довгоочікуваний диплом магістра, який Богдан мав отримати ще 9 лютого минулого, 2019 року, нарешті отриманий. Щиро дякую всім, хто радів у цей день разом із нами. Окремі слова подяки меру м.Кременчука Віталію Малецькому, який, попри зайнятість, приїхав до Одеси й особисто привітав Богдана з цією подією і подарував йому такий необхідний атрибут кожного капітана - бінокль, який відразу ж, на морвокзалі, і був випробуваний новим власником. - подякувала на своїй сторінці в фейсбук мама Богдана Ярослава Гооваш.





Вже у неділю молоді офіцери заступили на бойове чергування: Богдан Головаш займатиметься ремонтом, а згодом і ходовими випробуваннями обстріляного росіянами бронекатера «Бердянськ». На ньому вже закінчили працювати експерти.





- Ми чекали дуже довго балістичної експертизи. Вона проведена на позаминулому тижні зняті, фрагменти броні, вирізані. Залишки осколків від снарядів – це все докази, як куля, яка випущена була по нашому літаку в 17 році, так і всі ці фрагменти будуть фігурувати у міжнародних судах, - запевнив командувач ВМС України Ігор Воронченко. Буксир «Яни Капу» і катер «Нікополь» наступного тижня також чекає доковий ремонт. У них замінять обладнання, розграбоване росіянами, і приблизно за місяць вони знову стануть повноцінними бойовими одиницями, на яких, ймовірно, будуть служити і сьогоднішні випускники.



