Поки ФСБ припинила попереднє слідство у справі моряків, Богдан Головаш захистив диплом магістра

Детальніше про підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення буде відомо після отримання захистом копії постанови слідства
Слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії сповістив про тимчасову зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків. Про це на сторінці у фейсбук повідомив адвокат Микола Полозов.
В коментарі Крим.Реалії адвокат Микола Полозов зазначив, що моряки залишаються у зоні ризику. Він зараз не бачить особливо сильного інтересу до розслідування цієї справи з боку громадськості, оскільки моряків і кораблі вдалося повернути.
Нагадаємо, що Російська Федерація захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців, моряків і працівників СБУ, 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.
Наприкінці минулого тижня кременчуцький моряк Богдан Головаш захистив диплом магістра. Військовий після звільнення з полону встиг не лише проходити психологічну та фізичну реабілітацію, а й проводити зустрічі з кременчужанами та писати диплом.
Богдан здав екзамени в які входили 5 вправ: біг на 100 метрів та на 3 км, плавання вільним стилем у спеціалізованому басейні, підтягування і ускладнений екіпіровкою біг 6 разів по 100 метрів.
Журналісти телерадіостудії Бриз Міністерства оборони України завітали на здачу екзаменів та поспілкувалися з випускниками Богданом Головашом та Владиславом Костишиним, моряки, які майже рік перебували у полоні Російської Федерації. Хлопці розповіли, що фізичними вправами займалися систематично, по-перше, це відволікало від тяжких думок та соціальної ізоляції, по-друге, зіткнувшись сам на сам із ворогом, з’явилося розуміння важливості бути сильнішими.
Минулого року і Владислав, і Богдан отримали звання лейтенантів заочно. Замість них на плацу були батьки, рідні, друзі. Тепер вже офіцери згадують той день з полегшенням. Про вручення погонів їм розповів консул: радість змішалася з гіркотою. Тепер – це наче страшний сон, який нарешті закінчився.
Після захисту магістерської роботи Богдан Головаш поспілкувався з «Телеграфом». Військовий розповів, що з Владиславом Костишиним вирішили продовжити навчання. Оскільки вони були прикомандировані в інститут для захисту робіт та здачі атестаційних іспитів було трохи легше.
Богдан поділився, що, будучи в полоні у нього були двоякі відчуття від того, що вони не здають іспити та не захищають диплом.
Свої подальші плани військовий Богдан Головаш поки не озвучує. Нагадаємо, що після навчання Богдан Головаш мав очолити катер «Бердянськ» (який російські війська обстріляли під час проходження Керченської протоки). На сьогодні Богдан командир другого екіпажу МБАКУ «Кременчук» й ймовірніше найближчим часом кременчужанин може очолити «Кременчук».