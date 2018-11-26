Поки ФСБ припинила попереднє слідство у справі моряків, Богдан Головаш захистив диплом магістра

Сегодня, 14:31 Просмотров: 585

Детальніше про підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення буде відомо після отримання захистом копії постанови слідства

Слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії сповістив про тимчасову зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків. Про це на сторінці у фейсбук повідомив адвокат Микола Полозов.





- Підстави і мотиви прийнятого процесуального рішення будуть відомі після отримання захистом копії постанови слідства, – зазначив адвокат українських моряків.









В коментарі Крим.Реалії адвокат Микола Полозов зазначив, що моряки залишаються у зоні ризику. Він зараз не бачить особливо сильного інтересу до розслідування цієї справи з боку громадськості, оскільки моряків і кораблі вдалося повернути.





- Але, в будь-якому випадку, цю справу потрібно доводити до кінця. Наше завдання - домогтися припинення кримінального переслідування моряків. Зараз вони все одно знаходяться в зоні ризику. Немає гарантії, що завтра російська влада не оголосить їх в розшук. Якщо моряки приїдуть в якусь країну, їх там можуть просто заарештувати, - резюмував Полозов.





Нагадаємо, що Російська Федерація захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців, моряків і працівників СБУ, 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.





«Захищати диплом було наше з Владом особисте рішення»





Наприкінці минулого тижня кременчуцький моряк Богдан Головаш захистив диплом магістра. Військовий після звільнення з полону встиг не лише проходити психологічну та фізичну реабілітацію, а й проводити зустрічі з кременчужанами та писати диплом.





Богдан здав екзамени в які входили 5 вправ: біг на 100 метрів та на 3 км, плавання вільним стилем у спеціалізованому басейні, підтягування і ускладнений екіпіровкою біг 6 разів по 100 метрів.





Журналісти телерадіостудії Бриз Міністерства оборони України завітали на здачу екзаменів та поспілкувалися з випускниками Богданом Головашом та Владиславом Костишиним, моряки, які майже рік перебували у полоні Російської Федерації. Хлопці розповіли, що фізичними вправами займалися систематично, по-перше, це відволікало від тяжких думок та соціальної ізоляції, по-друге, зіткнувшись сам на сам із ворогом, з’явилося розуміння важливості бути сильнішими.





Минулого року і Владислав, і Богдан отримали звання лейтенантів заочно. Замість них на плацу були батьки, рідні, друзі. Тепер вже офіцери згадують той день з полегшенням. Про вручення погонів їм розповів консул: радість змішалася з гіркотою. Тепер – це наче страшний сон, який нарешті закінчився.









Після захисту магістерської роботи Богдан Головаш поспілкувався з «Телеграфом». Військовий розповів, що з Владиславом Костишиним вирішили продовжити навчання. Оскільки вони були прикомандировані в інститут для захисту робіт та здачі атестаційних іспитів було трохи легше.





- Захищати диплом було наше з Владом особисте рішення. Нам говорили, що можна продовжити службу з дипломом бакалавра, але диплом магістра дає більші можливості, - зазначив Богдан.





Богдан поділився, що, будучи в полоні у нього були двоякі відчуття від того, що вони не здають іспити та не захищають диплом.





- Відчували радість і сум одночасно. Адже ми були раді за хлопців, що вони вже закінчили свої курсантські роки і вже повноцінно виконують всій обов'язок. А сумно нам було, тому що ми не могли разом з ними розділити цю радість, радість отримання перших офіцерських звань. - додав військовий.









Свої подальші плани військовий Богдан Головаш поки не озвучує. Нагадаємо, що після навчання Богдан Головаш мав очолити катер «Бердянськ» (який російські війська обстріляли під час проходження Керченської протоки). На сьогодні Богдан командир другого екіпажу МБАКУ «Кременчук» й ймовірніше найближчим часом кременчужанин може очолити «Кременчук».