Про що дізнався «ТелеграфЪ» під час перевірки їдальні у Кременчуцькому ліцеї №10

Сегодня, 14:04 Просмотров: 2 448 Комментариев: 3

Ми побачили харчоблок, буфет та безпосередньо саму їдальню, а також почули про гастрономічні вподобання учнів та зарплати кухарів

















Фото: Артем Коваленко, Тетяна Сідерка

27 січня кременчуцькі журналісти з депутаткою Тетяною Сідеркою завітали до Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», аби дізнатися, як у школі діти їдять нові страви з меню Євгена Клопотенка, у якому стані матеріально-технічна база харчоблоку, скільки учнів харчуються у їдальні та інше.







Перед тим, як провести цей рейд, журналісти поцікавилися у головного освітянина міста Геннадія Москалика, чи немає заборони щодо відвідування школи представниками ЗМІ. На що він відповів, що заклади відкриті для спілкування.



Приміщення їдальні у ліцеї №10 невелике і максимально вміщує 4-5 класів (у залежності від наповнюваності). Як раз коли журналісти зайшли до їдальні, працівники накривали на столи, адже на перерві мали прийти харчуватися учні.







У їдальні є бойлер, а отже школярі мають змогу помити руки теплою водою, а працівники харчоблоку користуватися нею у своїй роботі.







На стенді ми побачили розклад прийомів їжі у школі по класах



Порівняно невелика кількість учнів середніх та старших класів харчується у шкільній їдальні. Про це говорить і статистика, яку надав департамент освіти Кременчука, це ми побачили і безпосередньо по кількості порцій на столах.



За словами директорки Наталії Мамон, така ситуація пов'язана з тим, що частина дітей бере з собою з дому ланч-бокси, хтось купує їжу у шкільному буфеті. Рішення з цього приводу кожна родина приймає самостійно.



Жанна Терехова, яка є відповідальною за харчування у школі, пояснила, що виокремити якісь страви, що стовідсотково вподобають учні, важко.





- Ми проводили анкетування, які страви найбільш подобаються дітям. Одна частина школярів пише: риба на першому місці, друга частина щодо того, що найбільше не подобається, знову-таки пише риба. Знаєте, знайти якусь середину — це досить складно, - ділиться своїми спостереженнями вона.



Страви за рецептурою кухаря Євгена Клопотенка впроваджуються у школі у рівних пропорціях і у безкоштовному харчуванні (для початкових класів за рахунок міського бюджету), і у харчуванні для середніх та старших класів, де учні їдять за батьківські кошти.



За словами пані Терехової, з нових страв школярі добре сприйняли курячі нагетси, пасту болоньєзе, болгарський суп.



Потім нас провели до шкільного буфету. В асортименті ми побачили різноманітні булочки, солодощі та фрукти. Працівниця буфету запевнила нас, що вся продукція — сертифікована.









- Батьки мають повне право підійти, запитати — і ми надаємо сертифікати, — додала пані директорка.



На харчоблок ліцею №10 зайшли дві людини, які були у рейді, — Катерина Зауральська та Тетяна Сідерка, бо мали з собою санітарні книжки. Вони зробили фотографії, а потім розповіли журналістам, що побачили «у серці» шкільної їдальні.





На харчоблоці усе чисто







Є чотири мийки відповідно до санітарно-гігієнічних норм







Холодильники окремо для різних видів продуктів та нова професійна м'ясорубка







Спеціальна шафа з «дірочками» для хліба, аби всередину потрапляло повітря





Стелажі з нержавіючої сталі, де розставлений посуд, - усе в порядку





Столи для нарізки





З мінусів — матеріально-технічна база школи знаходиться у катастрофічному стані, наприклад, плита 1963 року. Аби зранку на ній приготувати їжу, треба довго чекати: вона розігрівається мінімум годину, і потім йде вже сам процес приготування страв.







Конвектомату (духовки — ред.) взагалі немає, у наявності мікрохвильова піч:





На кухні Тетяна Сідерка виявила стару сковорідку і пошуткувала, що це приладдя, мабуть, старше за неї.

- Я кажу вам абсолютно чесно, це треба мати майстерність, щоб готувати у таких умовах, - констатувала депутатка.



Також журналісти поцікавилися у Наталії Мамон щодо заробітної плати кухарів. Як розповіла бухгалтер школи, наразі кухарям нараховують зарплату приблизно у 5 тисяч грн, «на руки» вони отримують 4 тисячі. Але за словами директорки, у працівників кухні є можливість отримувати доплати зі спеціального фонду школи. Давати їх чи ні, вирішує безпосередньо сам очільник навчального закладу.





- За рахунок спецрахунку йдуть доплати. І, відповідно, за старанність, за роботу, це вже як кажуть, моє право якимось чином преміювати людину, надавати відгули у відповідний час, - каже очільниця.





Подібні рейди планується проводити й у інших школах нашого міста, а після цього, можливо, і у дитячих садочках.