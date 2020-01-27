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Про що дізнався «ТелеграфЪ» під час перевірки їдальні у Кременчуцькому ліцеї №10

Сегодня, 14:04 Просмотров: 2 448 Комментариев: 3

 

Ми побачили харчоблок, буфет та безпосередньо саму їдальню, а також почули про гастрономічні вподобання учнів та зарплати кухарів
Фото: Артем Коваленко, Тетяна Сідерка

27 січня кременчуцькі журналісти з депутаткою Тетяною Сідеркою завітали до Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», аби дізнатися, як у школі діти їдять нові страви з меню Євгена Клопотенка, у якому стані матеріально-технічна база харчоблоку, скільки учнів харчуються у їдальні та інше.


Про меню Клопотенка у школах та зарплати кухарів: журналісти Кременчука завітали до департаменту освіти


Перед тим, як провести цей рейд, журналісти поцікавилися у головного освітянина міста Геннадія Москалика, чи немає заборони щодо відвідування школи представниками ЗМІ. На що він відповів, що заклади відкриті для спілкування.


Приміщення їдальні у ліцеї №10 невелике і максимально вміщує 4-5 класів (у залежності від наповнюваності). Як раз коли журналісти зайшли до їдальні, працівники накривали на столи, адже на перерві мали прийти харчуватися учні.


 
У їдальні є бойлер, а отже школярі мають змогу помити руки теплою водою, а працівники харчоблоку користуватися нею у своїй роботі.



На стенді ми побачили розклад прийомів їжі у школі по класах


Порівняно невелика кількість учнів середніх та старших класів харчується у шкільній їдальні. Про це говорить і статистика, яку надав департамент освіти Кременчука, це ми побачили і безпосередньо по кількості порцій на столах.


За словами директорки Наталії Мамон, така ситуація пов'язана з тим, що частина дітей бере з собою з дому ланч-бокси, хтось купує їжу у шкільному буфеті. Рішення з цього приводу кожна родина приймає самостійно.


Жанна Терехова, яка є відповідальною за харчування у школі, пояснила, що виокремити якісь страви, що стовідсотково вподобають учні, важко.


- Ми проводили анкетування, які страви найбільш подобаються дітям. Одна частина школярів пише: риба на першому місці, друга частина щодо того, що найбільше не подобається, знову-таки пише риба. Знаєте, знайти якусь середину — це досить складно, - ділиться своїми спостереженнями вона.


Страви за рецептурою кухаря Євгена Клопотенка впроваджуються у школі у рівних пропорціях і у безкоштовному харчуванні (для початкових класів за рахунок міського бюджету), і у харчуванні для середніх та старших класів, де учні їдять за батьківські кошти.


За словами пані Терехової, з нових страв школярі добре сприйняли курячі нагетси, пасту болоньєзе, болгарський суп.


Потім нас провели до шкільного буфету. В асортименті ми побачили різноманітні булочки, солодощі та фрукти. Працівниця буфету запевнила нас, що вся продукція — сертифікована.


 

- Батьки мають повне право підійти, запитати — і ми надаємо сертифікати, — додала пані директорка.


На харчоблок ліцею №10 зайшли дві людини, які були у рейді, — Катерина Зауральська та Тетяна Сідерка, бо мали з собою санітарні книжки. Вони зробили фотографії, а потім розповіли журналістам, що побачили «у серці» шкільної їдальні.


На харчоблоці усе чисто



Є чотири мийки відповідно до санітарно-гігієнічних норм



Холодильники окремо для різних видів продуктів та нова професійна м'ясорубка



Спеціальна шафа з «дірочками» для хліба, аби всередину потрапляло повітря


Стелажі з нержавіючої сталі, де розставлений посуд, - усе в порядку


Столи для нарізки


З мінусів — матеріально-технічна база школи знаходиться у катастрофічному стані, наприклад, плита 1963 року. Аби зранку на ній приготувати їжу, треба довго чекати: вона розігрівається мінімум годину, і потім йде вже сам процес приготування страв.


 
Конвектомату (духовки — ред.) взагалі немає, у наявності мікрохвильова піч:


 

На кухні Тетяна Сідерка виявила стару сковорідку і пошуткувала, що це приладдя, мабуть, старше за неї.

 

- Я кажу вам абсолютно чесно, це треба мати майстерність, щоб готувати у таких умовах, - констатувала депутатка.


Також журналісти поцікавилися у Наталії Мамон щодо заробітної плати кухарів. Як розповіла бухгалтер школи, наразі кухарям нараховують зарплату приблизно у 5 тисяч грн, «на руки» вони отримують 4 тисячі. Але за словами директорки, у працівників кухні є можливість отримувати доплати зі спеціального фонду школи. Давати їх чи ні, вирішує безпосередньо сам очільник навчального закладу.


- За рахунок спецрахунку йдуть доплати. І, відповідно, за старанність, за роботу, це вже як кажуть, моє право якимось чином преміювати людину, надавати відгули у відповідний час, - каже очільниця.


Подібні рейди планується проводити й у інших школах нашого міста, а після цього, можливо, і у дитячих садочках.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко, Тетяна Сідерка
Теги: проверка школ школьное питание лицей №10 буфет кухня столовая дети школьники еда журналисты

Комментарии: 3

1 159
inattentive:
Сегодня, 16:03

Краще б проблемами з забрудненням повітря займалися. Це не школи контролювати .  Але ж ні... Хто їх на ті заводи , фабрики чи станції пустить. Скажете: цим повинні відповідні служби займатися ?А ну ж бо, назвіть які в Кременчуці є такі "живі" служби ???


-4
180
Zuwanderer aus der Ukraine:
Сегодня, 16:47

Сплошной пиар и самореклама.
Как-то стало резко вдруг много этого депутата, "заклопотанного" внедрением в школьных столовых максимального количества блюд из меню Клопотенко. Телеграф, Визит, статьи в кременчугских группах в ФБ. Откуда такая заинтересованность именно в этом меню?

"Чи формується культура харчування в наших закладах освіти?" А почему эта культура должна формироваться не бесплатно родителями, а за счет гос/гор бюджета, да еще и в учреждениях образования ?

"ми, дорослі, ВІДПОВІДАЛЬНІ за ті умови, які ми створюємо для наших дітей!!!!"
Всё верно. Какие условия РОДИТЕЛИ могут создать своим детям, в тех наши дети и живут/растут.
Модель питания, за которую выступает депутат, достаточно дорогая (еще советская), хотя не спорю - лучшая. Так может пора уже и родителям, которые поддерживают идеи депутаты как-то финансово поучаствовать в улучшении питания своих детей. Если конечно действительно есть такое большое и массовое желание ... А то, хотим мы, а платит пусть опять дядя.
Сравнить с системой школьного питания Германии ? ) В том числе и в финансовом плане ...


+5
150
Dmytro:
Сегодня, 20:08

10 школа давно обогнала 4 лицей, который кроме пафоса ничего не может предложить


-2
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