Оце так січень: у Полтаві зацвіли проліски

Сегодня, 13:31 Просмотров: 192

Коли казка «12 місяців» вже не така й казка...

В кінці січня у Полтаві розцвіли проліски. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Сергій Шевчук.





Кременчужани про первоцівти ще не повідомляли, але наприкінці грудня у нас збиралися цвісти магнолія та бузок.





Нинішнє зимове тепло побило всі рекорди. І не лише в Кременчуці. У Нових Санжарах вже цвіли проліски. У Запоріжжі розпустилися квітневі квіти - лісова фіалка. У Дніпрі зацвів північний лимон. Прокинулися ромашки, віоли, тюльпани і калина. Відразу в декількох містах України з'явилися фото з сакурою, яка цвіте. А в Карпатах не змогли заснути бідолахи ведмеді. У лісах заспівали птахи, переплутавши зиму з весною.





У «Телеграфа» є цілий матеріал про те, чому природа зійшла з глузду та чого чекати далі: Весенняя зима: почему Новый год мы встречаем без снега.