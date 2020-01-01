«Кременчукгаз» цьогоріч встановить безкоштовно 6449 лічильників газу в квартирах

Сегодня, 13:03 Просмотров: 430

Лічильники встановлюватимуть у тих багатоповерхівках, де немає будинкових лічильників. Незабаром підприємство розробить графік робіт

У поточному році ПрАТ «Кременчукгаз» встановить безкоштовно індивідуальні прилади обліку природного газу 6449 абонентам у рамках інвестиційної програми підприємства на 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба «Кременчукгазу».





Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачає, що споживачі, які використовують лише газові плити, мусять бути забезпечені приладами обліку до 1 січня 2021 року. Наразі безплатно встановлюватимуть індивідуальні лічильники абонентам, які не забезпечені обліком — тобто в тих багатоквартирних будинках, де немає будинкових лічильників





Як уточнив Болеслав Грабовський, головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз», абонентам не потрібно звертатися на підприємство, щоб встановити лічильник. Підприємство саме визначить будинки та черговість — розробить відповідний графік та повідомить про нього мешканцям. Лічильники одночасно встановлюватимуть в усьому будинку, тимчасово припиняючи газопостачання.





За даними «Кременчукгазу», наразі обліком не охоплено майже в 12 тисяч помешкань. У цьому році встановлять 6449 лічильників, решту планують у 2021 році.





Як уже сказано, для споживачів послуга буде безплатною. А підприємству це коштуватиме 12,8 тис грн (вартість робіт для однієї квартири).





Наразі у місті 79 911 споживачів мають індивідуальні прилади обліку природного газу (люди встановлювали їх своїм коштом). 705 багатоповерхівок обладнані будинковими лічильниками.