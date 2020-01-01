У Кременчуці відбудеться Національний відбір, який обере кращих гравців у збірну України

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15-16 лютого у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» відбудеться національний відбір до складу команди Ukraine Selects U12 (збірна команда України з хокею) серед гравців 2008 року народження.





Незалежно від місця проживання, хокейної школи, індивідуальних чи командних здобутків кожен гравець цієї вікової групи має шанс потрапити до числа 20 хокеїстів збірної команди країни U12 та взяти участь у міжнародних турнірах з хокею за підсумками сезону 2019-2020 років. Для цього необхідно всього лише заповнити відповідну анкету та виконати умови участі у відборі.





У програмі відбору передбачені модельні тренувальні заняття, сучасне тестування навичок спортсменів, а також стикові поєдинки.





Фахівцями комітету дитячо-юнацького хокею Федерації було вирішено призначити Олега Маюка та Віталія Муля тренерами збірної команди гравців 2008 року народження. Крім того, до роботи в рамках Національного відбору буде залучено кваліфікованого тренера воротарів – Олександра Івлєва.





Гасло національного відбору залишилося незмінним: Come & Prove – «Прийди та доведи», що означає рівність стартових позицій та шансів кожного із майбутніх учасників заходу.





За аналогією з першим відбором (національний відбір серед гравців 2007 року народження), за підсумками заходу буде створено сезонний рейтинг спортсменів 2008 року народження залежно від їх ігрових амплуа та визначено 20 хокеїстів та їх найближчий резерв, яких буде запрошено для участі у складі команди Ukraine Selects U12 в міжнародних турнірах по завершенні спортивного сезону 2019-2020 років.