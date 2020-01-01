Происшествия

Патрульні знайшли у Кременчуці «самурая»

Сегодня, 12:20 Просмотров: 813 Комментариев: 2

 

У помешканні чоловіка, який кинув з вікна саморобний вибуховий пристрій, знайшли катану та ножі

Сьогодні вночі, 28 січня, патрульні поліцейські отримали виклик у приватний будинок на вулиці Переяславській. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Заявниця повідомила, що їх сусід, з яким вони мають спільне подвір’я, з вікна викинув вибухонебезпечний предмет. Після огляду території правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій. Вдалось встановити ймовірного порушника порядку — ним виявився 52-річний кременчужанин.


У помешканні чоловіка під час візуального огляду знайшли катану та ножі.


 


На місце викликали слідчо-оперативну службу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ніж

Комментарии: 2

3 270
zzzzzz:
Сегодня, 12:41

катана зачетная


+2
2 068
evil:
Сегодня, 12:54

Всіх чомусь дивує наявність самурая з катаною. Нікого не дивує чимала наявність "бейсболістів" із бейсбольною битою. При тому, що в Україні ніхто та ніколи не грав у бейсбол.


+5
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