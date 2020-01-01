Патрульні знайшли у Кременчуці «самурая»

Сегодня, 12:20 Просмотров: 813 Комментариев: 2

У помешканні чоловіка, який кинув з вікна саморобний вибуховий пристрій, знайшли катану та ножі

Сьогодні вночі, 28 січня, патрульні поліцейські отримали виклик у приватний будинок на вулиці Переяславській. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Заявниця повідомила, що їх сусід, з яким вони мають спільне подвір’я, з вікна викинув вибухонебезпечний предмет. Після огляду території правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій. Вдалось встановити ймовірного порушника порядку — ним виявився 52-річний кременчужанин.





У помешканні чоловіка під час візуального огляду знайшли катану та ножі.









На місце викликали слідчо-оперативну службу.