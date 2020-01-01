Патрульні знайшли у Кременчуці «самурая»

Сьогодні вночі, 28 січня, патрульні поліцейські отримали виклик у приватний будинок на вулиці Переяславській. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.
Заявниця повідомила, що їх сусід, з яким вони мають спільне подвір’я, з вікна викинув вибухонебезпечний предмет. Після огляду території правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій. Вдалось встановити ймовірного порушника порядку — ним виявився 52-річний кременчужанин.
У помешканні чоловіка під час візуального огляду знайшли катану та ножі.
На місце викликали слідчо-оперативну службу.