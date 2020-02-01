КТУ купить дизельного пального на 10,8 млн грн: готують запуск автобусів

Сегодня, 11:02 Просмотров: 910

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» проводить закупівлю дизельного пального, очікувана сума закупівлі складає 10,8 млн грн. Оскільки сума значна, тендер проходить на так званих «європорогах» - з етапом прекваліфікації учасників, який триває зараз.





Наразі на тендер подали заявки три учасника: ТОВ «Тіра-Трейд», ТОВ «Торговий дім «Інтергал» та ТОВ «Партнер-2000». Аукціон призначений на 4 березня.





КТУ потрібне пальне для нових автобусів. Нагадаємо, 10 нових автобусів придбало КАТП 1628, але передало для експлуатації КТУ. Вони обійшлися в суму 57 млн 930 тис грн, у тендері на постачання перемогло ТОВ «Торговий дім «Альфатекс».



