Кременчуг, Здоровье, Образование

Вводить карантин в школах или нет – сегодня решат в мэрии Кременчуга

Сегодня, 11:37 Просмотров: 4 809 Комментариев: 2

 

На 16.00 созывается чрезвычайная противоэпидемическая комиссия

Третьего февраля в мэрии Кременчуга состоится заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, на которой будет приниматься решение – вводить карантин в городских школах или нет. Заседание специалистов и представителей городской власти запланировано на 16.00.

 

В школах в последние дни собиралась информация о том, сколько детей не ходит на занятия в связи с болезнью. Эти данные будут заслушаны на комиссии. Также медики сообщат о том, как проходит эпидсезон и озвучат данные за последнюю неделю. В предыдущие недели показатель заболеваемости не превышал эдпидпороговых значений.

 

Известно, что пик заболеваемости ОРВИ в Кременчуге ожидается в конце февраля – в начале марта.

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Автор: solod Источник фото: ukrinform.com
Теги: карантин ОРВИ школа

Комментарии: 2

1 167
inattentive:
Сегодня, 14:55

Уже вроде бы как ввели. С 5-го числа.



Для тех кто спросит :Почему не ввели раньше , в классах и так половины детей нет. Отвечу : Карантин вводят по показателям эпид.порога государственных поликлиник , а не школ. Дело в том ,что часто родители занимаются самолечением или ведут детей в частные клиники. Вот Вам и запоздалые данные по процентному соотношению  для введения карантина.(как то так)


+2
1
Anamika:
Сегодня, 14:58

Детские больницы переполнены, а они еще обсуждают(


0
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