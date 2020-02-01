Вводить карантин в школах или нет – сегодня решат в мэрии Кременчуга

Сегодня, 11:37 Просмотров: 4 809 Комментариев: 2

Третьего февраля в мэрии Кременчуга состоится заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, на которой будет приниматься решение – вводить карантин в городских школах или нет. Заседание специалистов и представителей городской власти запланировано на 16.00.

В школах в последние дни собиралась информация о том, сколько детей не ходит на занятия в связи с болезнью. Эти данные будут заслушаны на комиссии. Также медики сообщат о том, как проходит эпидсезон и озвучат данные за последнюю неделю. В предыдущие недели показатель заболеваемости не превышал эдпидпороговых значений.

Известно, что пик заболеваемости ОРВИ в Кременчуге ожидается в конце февраля – в начале марта.