Кременчуцькі КП замовили юрпослуг на 2,7 млн грн у «Консалтинг груп», де в засновниках довірена особа Шаповалова

Сегодня, 12:20 Просмотров: 663

Такою є сума закупівель – за три роки, починаючи з 2018

Кременчуцькі комунальні підприємства замовили за три роки (2018-2020) юридичних послуг на 2,7 млн грн у адвокатського об’єднання «Консалтинг груп». Про це ми довідалися за допомогою аналітичної системи YouControl, яка акумулює відкриті дані, у тому числі й з ProZorro. Усі закупівлі допорогові неконкурентні – тобто тендери на юридичні послуги не проводилися, укладалися прямі договори.





Послугами «Консалтинг груп» скористалися:

новостворене КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія»;

КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»;

КП «Квартирне управління»;

КГЖЕП «Автозаводське»;

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Левітана»;

КП «Міськоформлення»;

КП НДЦ;

КП «Парк Миру»;

Управління міського майна;

КЗК «Міський парк культури та відпочинку «Придніпровський»

Зазначимо, що у виконкомі є цілий штат юридичного управління – тим не менш, його підрозділ користувався сторонніми послугами.





Засновниками адвокатського об’єднання «Консалтинг груп» на даний час є Гордієнко Юрій Анатолійович та Дерев’ягіна Євгенія Володимирівна. Євгенія Дерев'ягіна на парламентських виборах 2019 року працювала довіреною особою кандидата Юрія Шаповалова. Про це ТЪ писав раніше (див. матеріал за посиланням).









У 2019 році засновником «Консалтинг груп» разом з Гордієнком був Михайлюк Костянтин Анатолійович, До речі, він захищав у суді скандальну провладну газету «Автограф». Нині Михайлюк є співзасновником адвокатського об’єднання «Артлекс» разом з іншими партнерами. Серед них і Урін Фелікс Олександрович, який балотувався в нардепи по Кременчуку від партії «Слуга народу». Дружина Костянтина Михайлюка Яніна Михайлюк працює у виконкомі Кременчуцької міськради, в управлінні земельних ресурсів, про що ми довідалися з реєстру декларацій.







