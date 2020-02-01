Кременчуцькі КП замовили юрпослуг на 2,7 млн грн у «Консалтинг груп», де в засновниках довірена особа Шаповалова

Кременчуцькі комунальні підприємства замовили за три роки (2018-2020) юридичних послуг на 2,7 млн грн у адвокатського об’єднання «Консалтинг груп». Про це ми довідалися за допомогою аналітичної системи YouControl, яка акумулює відкриті дані, у тому числі й з ProZorro. Усі закупівлі допорогові неконкурентні – тобто тендери на юридичні послуги не проводилися, укладалися прямі договори.
Послугами «Консалтинг груп» скористалися:
Зазначимо, що у виконкомі є цілий штат юридичного управління – тим не менш, його підрозділ користувався сторонніми послугами.
Засновниками адвокатського об’єднання «Консалтинг груп» на даний час є Гордієнко Юрій Анатолійович та Дерев’ягіна Євгенія Володимирівна. Євгенія Дерев'ягіна на парламентських виборах 2019 року працювала довіреною особою кандидата Юрія Шаповалова. Про це ТЪ писав раніше (див. матеріал за посиланням).
У 2019 році засновником «Консалтинг груп» разом з Гордієнком був Михайлюк Костянтин Анатолійович, До речі, він захищав у суді скандальну провладну газету «Автограф». Нині Михайлюк є співзасновником адвокатського об’єднання «Артлекс» разом з іншими партнерами. Серед них і Урін Фелікс Олександрович, який балотувався в нардепи по Кременчуку від партії «Слуга народу». Дружина Костянтина Михайлюка Яніна Михайлюк працює у виконкомі Кременчуцької міськради, в управлінні земельних ресурсів, про що ми довідалися з реєстру декларацій.