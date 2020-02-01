Кременчуг, Бизнес/Работа, Деньги

Кременчуцькі КП замовили юрпослуг на 2,7 млн грн у «Консалтинг груп», де в засновниках довірена особа Шаповалова

Сегодня, 12:20 Просмотров: 663

 

Такою є сума закупівель – за три роки, починаючи з 2018

Кременчуцькі комунальні підприємства замовили за три роки (2018-2020) юридичних послуг на 2,7 млн грн у адвокатського об’єднання «Консалтинг груп». Про це ми довідалися за допомогою аналітичної системи YouControl, яка акумулює відкриті дані, у тому числі й з ProZorro. Усі закупівлі допорогові неконкурентні – тобто тендери на юридичні послуги не проводилися, укладалися прямі договори.


Послугами «Консалтинг груп» скористалися:

  • новостворене КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія»;
  • КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»;
  • КП «Квартирне управління»;
  • КГЖЕП «Автозаводське»;
  • КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Левітана»;
  • КП «Міськоформлення»;
  • КП НДЦ;
  • КП «Парк Миру»;
  • Управління міського майна;
  • КЗК «Міський парк культури та відпочинку «Придніпровський»

Зазначимо, що у виконкомі є цілий штат юридичного управління – тим не менш, його підрозділ користувався сторонніми послугами.


Засновниками адвокатського об’єднання «Консалтинг груп» на даний час є Гордієнко Юрій Анатолійович та Дерев’ягіна Євгенія Володимирівна. Євгенія Дерев'ягіна на парламентських виборах 2019 року працювала довіреною особою кандидата Юрія Шаповалова. Про це ТЪ писав раніше (див. матеріал за посиланням). 


«Адвокат дьявола-2»: вы удивитесь, узнав кто защищает в суде скандальный «Автограф»


У 2019 році засновником «Консалтинг груп» разом з Гордієнком був Михайлюк Костянтин Анатолійович, До речі, він захищав у суді скандальну провладну газету «Автограф». Нині Михайлюк є співзасновником адвокатського об’єднання «Артлекс» разом з іншими партнерами. Серед них і Урін Фелікс Олександрович, який балотувався в нардепи по Кременчуку від партії «Слуга народу». Дружина Костянтина Михайлюка Яніна Михайлюк працює у виконкомі Кременчуцької міськради, в управлінні земельних ресурсів, про що ми довідалися з реєстру декларацій.



2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тендер юридичні послуги
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Вверх