Зона 69: у казарм конвойной охраны «приютили» предприятие

Сегодня, 11:02 Просмотров: 2 834

Кременчугская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности, которая обнаружилась на территории Кременчугской исправительной колонии №69. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, служебные лица колонии предоставили в пользование частному предприятию земельный участок около 2 тыс кв метров у казарм конвойной охраны (не на охраняемой территории, где находятся заключенные) без заключения договора аренды и проведения соответствующих платежей.





Территориальное управления Государственного бюро расследований проверяет законность действий руководства колонии №69.







