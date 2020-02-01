Происшествия

Зона 69: у казарм конвойной охраны «приютили» предприятие

Сегодня, 11:02 Просмотров: 2 834

 

Государственное бюро расследований проверяет законность действий руководства колонии №69

Кременчугская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности, которая обнаружилась на территории Кременчугской исправительной колонии №69. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, служебные лица колонии предоставили в пользование частному предприятию земельный участок около 2 тыс кв метров у казарм конвойной охраны (не на охраняемой территории, где находятся заключенные) без заключения договора аренды и проведения соответствующих платежей.


 

 

Территориальное управления Государственного бюро расследований проверяет законность действий руководства колонии №69.


 


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Автор: Стас Константинов Источник фото: прокуратура Полтавской области
Теги: колония №69 аренда
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