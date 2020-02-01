Віктор Вихрист дебютує на профіринзі проти досвідченого білоруса

Сегодня, 11:34 Просмотров: 361

Кременчуцький суперважкоатлет Віктор Вихрист, який пожертвував участю в Олімпіаді-2020 на Токіо і недавно перейшов в професіонали, проведе свій перший поєдинок в профі вже 8 лютого проти білоруса Андрія Мазаника (13-10, 10 КО). Варто відзначити, що за плечима в Андрія вже 23 бої на рівні професіоналів.





Бій Вихриста відбудеться на EWS Arena в Геппінгене в андеркарті зустрічі за титул IBO у важкій вазі Кевін Лерена - Фірат Арслан. Чемпіон Європи-2017 і переможець Європейських ігор-2019 підписав контракт з німецькою промоутерською компанією ЄС Boxing Promotion і буде виступати під псевдонімом Віктор Фауст. Раніше очікувалося, що 27-річний боксер стане одним з лідерів збірної України, яка побореться за ліцензії Олімпійських ігор-2020 року, однак Вихрист вирішив інакше.



