Доктор Комаровский отвечает, спасет ли маска от коронавируса
Сегодня, 12:03
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Доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. Автор и ведущий телепрограммы «Школа доктора Комаровского»
Доктор Комаровский записал очередное видео, посвященное новостям коронавируса и ответам на волнующае многих вопросы.
Из выпуска вы узнаете:
- ВОЗ: вспышка коронавируса чрезвычайная ситуация мирового значения.
- Первые заболевания среди тех, кто не был в Китае.
- Новые данные по инкубационному периоду.
- Карантин на острове Рождества.
А также ответы на вопросы:
- Повторится ли история с «испанкой»?
- Есть ли вакцина от коронавируса?
- Спасет ли маска от коронавируса?
- Для кого коронавирус наиболее опасен?
- Построили ли китайцы больницу на 1000 коек за 6 дней?
Автор: Руслана Горгола
Видео: Доктор Комаровский
Источник видео: youtube.com