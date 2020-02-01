Кременчуг, Здоровье, Видеоколлекция Доктор Комаровский отвечает, спасет ли маска от коронавируса Сегодня, 12:03 Просмотров: 2 102 Доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. Автор и ведущий телепрограммы «Школа доктора Комаровского» Доктор Комаровский записал очередное видео, посвященное новостям коронавируса и ответам на волнующае многих вопросы.

Комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом

Из выпуска вы узнаете: ВОЗ: вспышка коронавируса чрезвычайная ситуация мирового значения.

Первые заболевания среди тех, кто не был в Китае.

Новые данные по инкубационному периоду.

Карантин на острове Рождества. А также ответы на вопросы: Повторится ли история с «испанкой»?

Есть ли вакцина от коронавируса?

Спасет ли маска от коронавируса?

Для кого коронавирус наиболее опасен?

Построили ли китайцы больницу на 1000 коек за 6 дней? 3 Автор: Руслана Горгола Видео: Доктор Комаровский Источник видео: youtube.com



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