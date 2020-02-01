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Доктор Комаровский отвечает, спасет ли маска от коронавируса

Сегодня, 12:03 Просмотров: 2 102

 

Доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. Автор и ведущий телепрограммы «Школа доктора Комаровского»

Доктор Комаровский записал очередное видео, посвященное новостям коронавируса и ответам на волнующае многих вопросы.


Комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом


Из выпуска вы узнаете:

  • ВОЗ: вспышка коронавируса чрезвычайная ситуация мирового значения.
  • Первые заболевания среди тех, кто не был в Китае.
  • Новые данные по инкубационному периоду.
  • Карантин на острове Рождества.

А также ответы на вопросы:

  • Повторится ли история с «испанкой»?
  • Есть ли вакцина от коронавируса?
  • Спасет ли маска от коронавируса?
  • Для кого коронавирус наиболее опасен?
  • Построили ли китайцы больницу на 1000 коек за 6 дней?

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Автор: Руслана Горгола Видео: Доктор Комаровский Источник видео: youtube.com
Теги: Комаровский вирус
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