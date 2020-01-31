Главное за неделю в Кременчуге за 5 минут: коронавирус, бизнес на мёртвых, №1+, деньги Шаповалова и акции Жеваго

Сегодня, 13:01 Просмотров: 1 642

Коронавирус, деньги Жеваго и Шаповалова, троллейбус на Петровку, возвращение маршрутов №25 и №26, нехватка врачей и меню Клопотенко в кременчугских школах

Транспорт и дороги

Мэрия, после долгих обещаний, запустила на Петровку троллейбус №1+ на автономном ходу. Среди первых пассажиров – мэр Виталий Малецкий. График движения по ссылке.

Мэрия пообещала возобновить автобусные маршруты №25 (НПЗ – Раковка) и №26 (Молодёжный – Крюков)

Новый мост

В феврале проведут общественные слушания относительно строительства нового моста через Днепр в Кременчугском районе.

Медицина и здоровье

Комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом.

На кременчугской «скорой» не хватает 75% врачей.

Самолечение от гриппа может закончиться осложнениями на сердце и сосудах.

Деньги и пенсии

В Кременчуге предприятия задолжали Пенсионному фонду 15 млн грн. 2/3 долга – у ЧАО «АвтоКрАЗ».

В школах

Проверка столовой в лицее №10: гастрономические предпочтения учеников и зарплаты поваров.





Что думают о меню Клопотенко в городском департаменте образования – отвечает директор департамента Геннадий Москалик и главный технолог Лариса Иванова.

Коммуналка

«Кременчуггаз» в 2020 году безоплатно установит 6449 счетчиков газа в квартирах. График установки в работе.





Политика

Полиция продолжает собирать доказательства и допрашивать людей в деле об агитках Шаповалова.





Начальник Кременчугского отдела полиции Сергей Терела пообещал, что дело о растратах на празднование Дня города-2017 закрыто не будет. «Преступление особо тяжкое», – говорит полицейский.

Суд арестовал 50,3% акций Полтавского ГОКа Константина Жеваго в деле о выводе средства из банка Константина Жеваго «Финансы и Кредит».

Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов попал в санкционный список парламента – за неучастие без уважительных причин в голосованиях ему не выплатили 38 020 грн – так называемые «депутатские деньги».

На Полтавщине полиция предлагает интернет-СМИ устанавливать на свои сайты скрипт, который позволит вычислять тех, кто «анонизирует» в Интернете.

Полезная активность

Неравнодушные кременчужане убрали за гоминидами улицу.





Кременчужанин на трассе Кропивницкий-Херсон нанёс «авторскую» разметку на дороге, чтобы спасти автомобили.





Наши люди

Кременчужанин Богдан Головаш, моряк, который прошёл российский плен, защитил диплом магистра.

Скандалы недели

Похоронный бизнес. Частники жалуются, что у них похороны стоят дешевле, но руководитель коммунального Спецкомбината ритуальных услуг не дает им работать.

Водитель маршрутки поехал на «жёлтый» и включил «режим видеоблогера». Действия полиции проверяет ГБР.

Криминал и происшествия

Вора во дворе частного дома задержала собака.

Неадекват выбросил из окна взрывчатку. Приехавшие на место полицейские обнаружили в его квартире самурайский меч.

Видеоблогер заявил, что полиция выкручивала ему руки и забрала деньги. Полицейские всё опровергают.

Патрульные сняли с Крюковского моста 29-летнюю женщину, которая поссорилась с родными.

Полиция ищет свидетелей наезда маршруткой №30 на женщину с коляской. Если вы свидетель – позвоните следователю Александру Калашнику по номеру (098) 060-66-08.





Культура

Выставку кременчугской художницы Натальи Мкртчян «Всё будет хорошо» в Киеве посетил второй Президент Украины Леонид Кучма.





Спорт

Кременчужанка Ольга Ляховая претендует на звание «Лучшая легкоатлетка-2019».

Кременчужанина Глеба Вараву вызвали в национальную юниорскую сборную Украины по хоккею.

Кременчужанин Виктор Выхрист пожертвовал участием в Олимпиаде-2020 ради профессионального бокса – подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Первый бой Виктор проведёт 8 февраля против белоруса Андрея Мазаника на EWS Arena.