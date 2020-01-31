Главное за неделю в Кременчуге за 5 минут: коронавирус, бизнес на мёртвых, №1+, деньги Шаповалова и акции Жеваго

Коронавирус, деньги Жеваго и Шаповалова, троллейбус на Петровку, возвращение маршрутов №25 и №26, нехватка врачей и меню Клопотенко в кременчугских школах
Мэрия, после долгих обещаний, запустила на Петровку троллейбус №1+ на автономном ходу. Среди первых пассажиров – мэр Виталий Малецкий. График движения по ссылке.
Мэрия пообещала возобновить автобусные маршруты №25 (НПЗ – Раковка) и №26 (Молодёжный – Крюков)
В феврале проведут общественные слушания относительно строительства нового моста через Днепр в Кременчугском районе.
Комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом.
На кременчугской «скорой» не хватает 75% врачей.
Самолечение от гриппа может закончиться осложнениями на сердце и сосудах.
В Кременчуге предприятия задолжали Пенсионному фонду 15 млн грн. 2/3 долга – у ЧАО «АвтоКрАЗ».
Проверка столовой в лицее №10: гастрономические предпочтения учеников и зарплаты поваров.
Что думают о меню Клопотенко в городском департаменте образования – отвечает директор департамента Геннадий Москалик и главный технолог Лариса Иванова.
«Кременчуггаз» в 2020 году безоплатно установит 6449 счетчиков газа в квартирах. График установки в работе.
Полиция продолжает собирать доказательства и допрашивать людей в деле об агитках Шаповалова.
Начальник Кременчугского отдела полиции Сергей Терела пообещал, что дело о растратах на празднование Дня города-2017 закрыто не будет. «Преступление особо тяжкое», – говорит полицейский.
Суд арестовал 50,3% акций Полтавского ГОКа Константина Жеваго в деле о выводе средства из банка Константина Жеваго «Финансы и Кредит».
Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов попал в санкционный список парламента – за неучастие без уважительных причин в голосованиях ему не выплатили 38 020 грн – так называемые «депутатские деньги».
На Полтавщине полиция предлагает интернет-СМИ устанавливать на свои сайты скрипт, который позволит вычислять тех, кто «анонизирует» в Интернете.
Неравнодушные кременчужане убрали за гоминидами улицу.
Кременчужанин на трассе Кропивницкий-Херсон нанёс «авторскую» разметку на дороге, чтобы спасти автомобили.
Кременчужанин Богдан Головаш, моряк, который прошёл российский плен, защитил диплом магистра.
Похоронный бизнес. Частники жалуются, что у них похороны стоят дешевле, но руководитель коммунального Спецкомбината ритуальных услуг не дает им работать.
Водитель маршрутки поехал на «жёлтый» и включил «режим видеоблогера». Действия полиции проверяет ГБР.
Вора во дворе частного дома задержала собака.
Неадекват выбросил из окна взрывчатку. Приехавшие на место полицейские обнаружили в его квартире самурайский меч.
Видеоблогер заявил, что полиция выкручивала ему руки и забрала деньги. Полицейские всё опровергают.
Патрульные сняли с Крюковского моста 29-летнюю женщину, которая поссорилась с родными.
Полиция ищет свидетелей наезда маршруткой №30 на женщину с коляской. Если вы свидетель – позвоните следователю Александру Калашнику по номеру (098) 060-66-08.
Выставку кременчугской художницы Натальи Мкртчян «Всё будет хорошо» в Киеве посетил второй Президент Украины Леонид Кучма.
Кременчужанка Ольга Ляховая претендует на звание «Лучшая легкоатлетка-2019».
Кременчужанина Глеба Вараву вызвали в национальную юниорскую сборную Украины по хоккею.
Кременчужанин Виктор Выхрист пожертвовал участием в Олимпиаде-2020 ради профессионального бокса – подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Первый бой Виктор проведёт 8 февраля против белоруса Андрея Мазаника на EWS Arena.