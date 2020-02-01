Кременчуцькі грації підкорили міжнародну арену з художньої гімнастики

Вчера, 13:31 Просмотров: 151

У Відні (Австрія) 26 січня завершився III Міжнародний турнір з художньої гімнастики «YOUNG TALENTS CUP -2020». У змаганнях такого рівня взяли участь гімнастки з багатьох країн, а саме: України, Росії, Болгарії, Італії, Грузії, Австрії, Чехії, Німеччини, Швейцарії, Боснії і Герцеговини, Литви, Єгипту, Словаччини, Словенії та Хорватії.









Кременчук представили вихованки комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», а саме:

Біленко Аніта 2013 р.н. (тренер Борисова Н.Є), Соколова Надія 2006 р.н. (тренер Щербак Н.Г.), Рудь Олександра 2006 р.н. (тренер Щербак Н.Г.), Богодист Софія 2004 р.н. (тренер Щербак Н.Г.), Кокойло Марія 2006 р.н. (тренер Марченко Л.В.), Вергун Марія 2005 р.н. (тренер Смірнова І.В.), Мелешко Анна 2004 р.н. (тренер Смірнова І.В.).



У підсумку змагань Рудь Олександра посіла 2 місце за вправу з обручем у двоборстві. Біленко Аніта посіла 2 місце у загальному медальному заліку та отримала кубок.



