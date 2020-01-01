Частники жалуются: у них похороны дешевле, но руководитель коммунального СКРУ не дает им работать

Сегодня, 16:46 Просмотров: 137 Комментариев: 1

Кременчугские предприниматели, занимающиеся организацией похорон, обвиняют руководителя коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) в том, что он умышленно не подписывает с ними договоры и таким образом вытесняет с рынка.



Они утверждают, что СКРУ стремится монополизировать рынок ритуальных услуг в Кременчуге и диктовать свои цены на все услуги. Предприниматели говорят, что их цены значительно ниже, чем цены коммунального спецкомбината.





Предприниматели на пресс-конференции





Шесть кременчугских предпринимателей уже обратились с жалобой по этому поводу в Полтавское отделение Антимонопольного комитета Украины.



Сегодня, 30 января, четверо предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг, провели совместную пресс-конференцию. Они рассказали о проблемах, возникших с новым руководством СКРУ.



Основная жалоба предпринимателей – директор СКРУ Стефаненко без объяснения причин не подписывает с ними договоры на оказание ритуальных услуг. Это продолжается в течении месяца.



Договоры не подписывают





Участница пресс-конференции Вера Петровна рассказала, что документы для подписания договора подала ещё 20 декабря 2019 года. Договор с ней не подписали, сославшись на то, что она не предоставила минимальный перечень услуг. Она предоставила перечень, но и после этого по состоянию на 30 января 2020 года договор она не получила.



Ещё один из участников встречи – Олег Валерьевич – рассказал аналогичную историю. От него тоже потребовали минимальный перечень услуг, он его предоставил, но договора все ещё нет.



Предприниматели утверждают, что новый руководитель СКРУ Стефаненко умышленно затягивает подписание договоров, чтобы таким образом вытеснить их с рынка ритуальных услуг – ведь без договора предприниматели не имеют право оказывать услуги по захоронению, а срок предыдущего договора истек 31 декабря 2019 года.







Перечень услуг ограничили





Предприниматели также рассказали, что им серьезно ограничили перечень услуг, которые они могут оказывать. Так они уже не могут транспортировать тело умершего из квартиры до морга; их катафалк не может заезжать на территорию кладбища (туда заезжает лишь катафалк СКРУ); даже копать могилы они уже не могут. В то же время перечисленные выше услуги являются наиболее дорогостоящими. И выполняет их теперь лишь СКРУ и его подразделения.



Вот что говорит по этому поводу предприниматель Вера Петровна:





– Нам не дають навіть вивозити померлого з адреси до моргу, бо вони там його в нас не приймуть, бо вони, СКРП, все монополізували, вже півтори роки таке робиться!





«Могилку некому выкопать!»





Предприниматели рассказали, что когда они пытаются оформить в СКРУ документы на захоронение, им регулярно отказывают в нужной дате.





Например, заказчик хочет похоронить покойника завтра, предприниматели обращаются в СКРУ, чтобы оформить захоронение, а им там говорят – нет, завтра не получится, у нас могилку некому выкопать, так что давайте послезавтра. В то же время, по словам предпринимателей, сотрудники СКРУ рассказывают заказчикам, что если те весь ритуал закажут в СКРУ, то всё пройдет быстро и без проблем и перенесения сроков.





С точки зрения предпринимателей, это – недобросовестная конкуренция.







Цены

Предприниматели говорят, что целый ряд услуг у них дешевле, чем в коммунальном спецкомбинате:





– Гроб, який у нас за 2000 йде, на СКРП за 2600 дають, вінки в нас по 100, в них по 180, або такі, де нема на що дивитися по 130. По місту ми перевозимо за 200-300 гривень, за містом – 500-600, а вони мого покійника, це в мене сталося, від “Аврори” до четвертого моргу за 960 гривнів везли, це не цього року, раніше, – рассказывают предприниматели.

Прейскуранта цен СКРУ в открытом доступе на официальном сайте Кременчугского горсовета нет. Вот так по состоянию на 30 января выглядит соответствующая информационная страница:







А вот так выглядит информационная страница, на которой должна размещаться информация о порядке формирования тарифа на ритуальные услуги СКРУ, а также перечень нормативно-правовых актов, на основании которых эти тарифы формируются:











«Договоры в работе...»





«ТелеграфЪ» обратился за комментариями к и. о. директора СКРУ Виталию Стефаненко:





Виталий Стефаненко





– Виталий Валерьевич, у нас жалоба предпринимателей, на каком основании вы не подписываете с ними договоры на оказание ритуальных услуг?

– Договоры в работе.



– Почему эта работа затянулась на целый месяц? Предприниматели говорят, что предоставили все необходимые документы, но договоры не подписаны, почему?

– С некоторыми подписаны, другие в работе.



– Но ведь без договоров они не могут работать, это убытки для них?

– Они работают.



– Как они работают, если пункт 6.3 типового договора четко указывает: по истечению срока действия договора исполнитель не может организовывать и проводить похороны?

– Они работают.



– Предприниматели говорят, что вы умышленно не подписываете с ними договоры, чтобы выдавить с рынка?

– Я сейчас очень занят, давайте я позже отвечу на этот вопрос, у меня сейчас люди.









Что сказали в Антимонопольном комитете





Кременчугские предприниматели решили искать защиту в Антимонопольном комитете. Вместе с депутатом горсовета Оксаной Пиддубной они съездили туда 28 и 29 января, встретились с руководителем Полтавского отделения Антимонопольного комитета Виктором Кнышом и передали ему коллективную жалобу. Её подписали шесть кременчугских предпринимателей.



Они обвиняют руководство СКРУ в попытке монополизации рынка ритуальных услуг и просят провести проверку деятельности СКРУ и его руководителя. Кременчужане пишут:





– Також виникають проблеми з похованням. В зв’язку з тим, що КП “СКРП” утримує міські кладовища, які йому підпорядковані, виділяє на них місця під поховання померлих та здійснює контроль за проведенням поховань, ми, приватні підприємці, при організації поховань зобов’язані погоджувати дату поховання з комунальним підприємством.

Руководитель областного отделения АМКУ принял жалобу кременчужан. Она будет рассмотрена.







А что же кременчугские чиновники?





Прежде, чем обращаться в АМКУ, кременчугские предприниматели пытались публично изложить свои претензии мэру Кременчуга Виталию Малецкому. 17 января они пришли на заседание исполкома, чтобы рассказать о проблеме. Мэр не дал им выступить, сказал, чтобы они записались к нему на прием.





Заседание исполкома. Слева – трое предпринимателей вместе с депутатом Пиддубной. Крайний справа – и. о. директора СКРУ Стефаненко



На прием к мэру предприниматели не записались. «ТелеграфЪ» спросил, почему? Одна из них ответила:





– Не записувалися і записуватися до нього не будемо, бо це нічого не дасть, він нас і слухати не захотів! Нічим нам Малецький не допоможе, хіба не зрозуміло?!





В тот же период предприниматели ходили на прием к начальнику департамента ЖКУ Ивану Москалику (на фото: рядом со Стефаненко), жаловались на Стефаненко и неподписанные договоры. Москалик пообещал за 2-3 дня разобраться. Ответ предприниматели не получили до сих пор.