«Прекратите анонизировать в Интернете!» Письмо из Нацполиции порадовало СМИ

Полицейские предлагают установить на сайт скрипт, который будет выявлять определённых пользователей, вероятно анонимов
30 января полтавские СМИ начали получать «письма счастья» от киберполиции. Наши коллеги из издания «Полтавщина» решили поделиться его содержанием со всеми. Департамент киберполиции разработал скрипт и предлагает администрациям сайтов установить его на свои ресурсы. Для чего? Мы подозреваем, что для выявления пользователей, которые пользуются средствами для анонимизации (обезличивания), но мы можем ошибаться:
«… программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет».