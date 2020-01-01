«Прекратите анонизировать в Интернете!» Письмо из Нацполиции порадовало СМИ

Сегодня, 13:33 Просмотров: 1 588 Комментариев: 5

30 января полтавские СМИ начали получать «письма счастья» от киберполиции. Наши коллеги из издания «Полтавщина» решили поделиться его содержанием со всеми. Департамент киберполиции разработал скрипт и предлагает администрациям сайтов установить его на свои ресурсы. Для чего? Мы подозреваем, что для выявления пользователей, которые пользуются средствами для анонимизации (обезличивания), но мы можем ошибаться:





«… программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет».