Кременчуг

«Прекратите анонизировать в Интернете!» Письмо из Нацполиции порадовало СМИ

Сегодня, 13:33 Просмотров: 1 588 Комментариев: 5

 

Полицейские предлагают установить на сайт скрипт, который будет выявлять определённых пользователей, вероятно анонимов

30 января полтавские СМИ начали получать «письма счастья» от киберполиции. Наши коллеги из издания «Полтавщина» решили поделиться его содержанием со всеми. Департамент киберполиции разработал скрипт и предлагает администрациям сайтов установить его на свои ресурсы. Для чего? Мы подозреваем, что для выявления пользователей, которые пользуются средствами для анонимизации (обезличивания), но мы можем ошибаться:


«… программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет».

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Автор: solod Источник фото: Полтавщина
Теги: приколы полиция киберполиция

А вы анонизируете в Интернете?

Комментарии: 5

757
shoni1970:
Сегодня, 13:51

Це їм мабуть Кива пише листи? 


+12
125
кренделёк:
Сегодня, 13:54

ишь какие анонизты 


+8
2 073
evil:
Сегодня, 14:10

Квартальные полудурки тронулись умом. Уже сразу пусть делают вход на каждый сайт по паспорту. С идентификацией отпечатка пальцев. Ну или чтобы уж наверняка, с идентификацией воздуха отобранного из межъягодичного пространства пользователя.

"Диджитализация которую заслужили 80% местных адептов Голобородька". Что не день, то новые умопомрачительные зеленые зашквары.

Вчера только по Пояркову озвучили обвинение. Квартально-цирковая служба Украины (бывшая СБУ) инкриминирует ему угрозу покушения на пятую точку перзидента Зеленского путем разрыва. Угроза якобы звучала в видеоблоге на известном видеохостинге во время иммитации разговора голосами Ляшко и Кивы. Срок предусматриваемый обвинением до 5 лет.

Сегодня утром уже на  ОmTV_ua вышло видео "Зе-слуги введуть 20% податок на YouTube, Facebook, Apple TV, Adobe, Netflix". Ну это же дно. Днище!!!

И вот новый зашквар. Недалекий ранимый квартальный клоун с синдромом Наполеона хочет полную персонализацию при каждом посещении ресурса...

Днище пробивается ежедневно и систематически в таком турборежиме что уже явно превышает ускорение свободного падения 9,780 м/с2.

P.S. Времена когда низкосортных актеришек Квартала (Кошевых, Пикаловых, Кравец) будут закидывать какахами уже не за горами. Причем закидывать будут те же, кто отчаяно с выпученными глазами ломился увидеть их во время предвыборной кампании...  


-1
2 971
Daniel Mroz:
Сегодня, 14:45

"Стукачів" шукають? Пішли згубним шляхом поліції РФ, на черзі створення "роскомнадзору", блокування Телеграм, Protonmail і т.д.


+13
257
Meo:
Сегодня, 16:37

Там реакція цієї газети на цей лист на фейсбуці - феєрична :D


+1
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