У яких установах діти з інвалідністю можуть пройти реабілітацію за державні кошти

До уваги батьків: з переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися за допомогою інтерактивної карти
До уваги батьків дітей з інвалідністю: перегляньте перелік реабілітаційних установ на інтерактивній карті, де ваші діти можуть пройти реабілітацію за державні кошти.
Діти з інвалідністю незалежно від нозології мають змогу пройти реабілітацію за державні кошти відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації таких дітей, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 №309 (зі змінами від 04.12.2019).
Перелік реабілітаційних установ є невичерпним, він формується Фондом соціального захисту інвалідів згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.
З переліком таких установ можна ознайомитися за посиланнями: