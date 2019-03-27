У яких установах діти з інвалідністю можуть пройти реабілітацію за державні кошти

Сегодня, 14:07 Просмотров: 351

До уваги батьків: з переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися за допомогою інтерактивної карти

До уваги батьків дітей з інвалідністю: перегляньте перелік реабілітаційних установ на інтерактивній карті, де ваші діти можуть пройти реабілітацію за державні кошти.





Діти з інвалідністю незалежно від нозології мають змогу пройти реабілітацію за державні кошти відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації таких дітей, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 №309 (зі змінами від 04.12.2019).









Перелік реабілітаційних установ є невичерпним, він формується Фондом соціального захисту інвалідів згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.





З переліком таких установ можна ознайомитися за посиланнями: