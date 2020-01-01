В Україні хочуть заборонити школярам користуватися гаджетами під час занять

Сегодня, 13:03 Просмотров: 839 Комментариев: 4

В Україні хочуть заборонити школярам користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, які підключаються до інтернету, під час навчання. Відповідний законопроєкт №2792 днями зареєстрували у Верховній Раді.





Автор документу мотивує таке рішення тим, що воно допоможе дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися з однолітками і скоротити використання соціальних мереж. Крім того, це скоротить випадки інтернет-боулінгу, а також дозволить вирішити питання з крадіжками дорогих апаратів.





Також законопроєкт передбачає встановити заборону на використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, усіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять (за винятком використання таких пристроїв в освітніх цілях та дітьми з особливими освітніми потребами).





Порядок користування гаджетами та мобільним зв'язком у закладах загальної середньої освіти буде визначатися керівниками шкіл за участю учнівського та батьківського та інших органів самоврядування.





Автором законопроєкту про заборону гаджетів у школах є депутат політичної партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.