Кременчуг, Образование, Украина, Мир

В Україні хочуть заборонити школярам користуватися гаджетами під час занять

Сегодня, 13:03 Просмотров: 839 Комментариев: 4

 

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді

В Україні хочуть заборонити школярам користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, які підключаються до інтернету, під час навчання. Відповідний законопроєкт №2792 днями зареєстрували у Верховній Раді.


Автор документу мотивує таке рішення тим, що воно допоможе дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися з однолітками і скоротити використання соціальних мереж. Крім того, це скоротить випадки інтернет-боулінгу, а також дозволить вирішити питання з крадіжками дорогих апаратів.


Також законопроєкт передбачає встановити заборону на використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, усіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять (за винятком використання таких пристроїв в освітніх цілях та дітьми з особливими освітніми потребами).


Порядок користування гаджетами та мобільним зв'язком у закладах загальної середньої освіти буде визначатися керівниками шкіл за участю учнівського та батьківського та інших органів самоврядування.


Автором законопроєкту про заборону гаджетів у школах є депутат політичної партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: wcu-network.org.ua
Теги: законопроект Верховная Рада телефон планшет запрет школа школьники

Комментарии: 4

1 165
inattentive:
Сегодня, 13:58

Сразу начнут спрашивать : как я смогу контролировать ребенка по дороге со школы и в школу ? Ответ : кнопочные телефоны или поисковые брелки.


+3
1 057
s2e7r8g:
Сегодня, 15:41

Цитата: inattentive

Сразу начнут спрашивать : как я смогу контролировать ребенка по дороге со школы и в школу ? Ответ : кнопочные телефоны или поисковые брелки.

У нас в школе (у моего ребенка) этот вопрос решается так (и это было поддержано родителями на собрании): перед началом урока все складывают телефоны с выключенным звуком в коробку учителю, по окончании урока забирают. Кто не сдал и у кого гаджет издал какой-то звук, или ученик был пойман во время его использования - удаляется с урока и с родителями в школу.


+3
1 165
inattentive:
Сегодня, 15:58

Цитата: s2e7r8g

Цитата: inattentive

Сразу начнут спрашивать : как я смогу контролировать ребенка по дороге со школы и в школу ? Ответ : кнопочные телефоны или поисковые брелки.

У нас в школе (у моего ребенка) этот вопрос решается так (и это было поддержано родителями на собрании): перед началом урока все складывают телефоны с выключенным звуком в коробку учителю, по окончании урока забирают. Кто не сдал и у кого гаджет издал какой-то звук, или ученик был пойман во время его использования - удаляется с урока и с родителями в школу.

Знаю, в начальной школе так проходит . У старших же все сложнее. 


+2
1 057
s2e7r8g:
Сегодня, 16:01

Цитата: inattentive

Цитата: s2e7r8g

Цитата: inattentive

Сразу начнут спрашивать : как я смогу контролировать ребенка по дороге со школы и в школу ? Ответ : кнопочные телефоны или поисковые брелки.

У нас в школе (у моего ребенка) этот вопрос решается так (и это было поддержано родителями на собрании): перед началом урока все складывают телефоны с выключенным звуком в коробку учителю, по окончании урока забирают. Кто не сдал и у кого гаджет издал какой-то звук, или ученик был пойман во время его использования - удаляется с урока и с родителями в школу.

Знаю, в начальной школе так проходит . У старших же все сложнее. 

9-й класс.


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