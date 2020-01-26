Вісім років тюрми присудили молодику, який в Козельщині після сексу з 50-річною жінкою задушив її

Сегодня, 12:31 Просмотров: 1 614 Комментариев: 4

27 січня колегія суддів Крюківського районного суду Кременчука винесла вирок чоловіку, який вбив жінку. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Нагадаймо, 21 серпня 2019 року у селі Козельщина на території занедбаного хлібзаводу під купою гілок знайшли тіло 50-річної жінки. Жінка перебувала у розшуку з 12 серпня. Пізніше про підозру в умисному вбивстві повідомили 21-річному чоловіку.





В обвинувальному акті йдеться, що вбивство сталося 9 серпня 2019 року. Близько 00.05 додому до засудженого прийшла 50-річна жінка. Вдома, крім обвинуваченого, перебував його друг. Потерпіла запропонувала випити алкоголь, але чоловіки відмовилися.





Після цього жінка пішла до автозаправної станції «ТАТнефть АЗС-Україна», щоб придбати цигарок. Через декілька хвилин гість покинув домівку засудженого. Обвинувачений наздогнав жінку, вони разом прийшли на заправку.





Близько 00.40 жінка та молодик придбали цигарки і пішли разом в бік території колишньої хлібопекарні. Проходячи повз територію вказаної колишньої хлібопекарні, жінка запропонувала обвинуваченому зайнятися сексом, на що останній погодився. Після цього на території вказаної колишньої хлібопекарні вони зайнялися сексом за добровільної згоди.





Близько 1.00 після закінчення статевого акту між чоловіком і жінкою виникла сварка, у ході якої потерпіла нецензурно виражалася в адресу рідних обвинуваченого. Молодик задушив жінку.





Потерпіла лежала на спині. Чоловік, щоб подолати її опір, тричі вдарив кулаком по обличчю. Після чого, сидячи зверху на тілі потерпілої, схопив долонями за шию та став здавлювати до настання смерті.

Потерпіла отримала такі тілесні ушкодження:

Перша група - закритий перелом лівого великого рога під'язичної кістки з крововиливом в м'які тканини шиї зліва;

Друга група - закритий перелом грудини між прикріпленням 3-4-х ребер;

Третя група - закритий перелом кісток носу зліва;

Четверта група - крововилив в лобно-тім'яно-скроневій ділянці зліва.





Покази засудженого





Обвинувачений свою вину визнав повністю. Пояснив, що 8 серпня 2019 року він разом зі своїм другом після роботи зайшли до нього додому ремонтувати мопед. Приблизно о 22.00 - 23.00 до них у двір зайшла потерпіла та попрохала цигарку. Він дав їй останню цигарку. Вона запропонувала їм випити, але вони відмовилися. Жінка перебувала біля них близько 5-10 хвилин.





Після цього вона сказала, що пішла за цигарками на АЗС. Після цього засуджений склав мопед, колонку та разом з другом пішли з двору. Друг після цього пішов додому, а засуджений пішов за цигарками.





Через деякий час він наздогнав потерпілу і вони разом пішли на АЗС за сигаретами. На АЗС вони придбали цигарки та пішли назад.





Коли вони поверталися, то потерпіла почала ображати його сім'ю. Потім жінка почала штовхати засудженого до хлібопекарні. Коли вони зайшли до території хлібопекарні, то потерпіла сіла на коліна та зняла з нього штани. Потім вони зайнялись сексом. Але він не закінчив акт, тому що потерпіла відштовхнула його та побігла.





Потім вона перечепилась та впала. Він наздогнав її та вдарив по обличчю. Потім він запропонував їй піти на траву, на що вона погодилася. На траві вони продовжили займатися сексом. Після закінчення акту він згадав, що потерпіла його ображала, та почав її душити. Душив приблизно 10 хвилин. Після цього він відтягнув потерпілу та сховав під гілками. Потім він пішов додому. Що трапилося нікому не розповів. Дуже жалкував, що трапилося, прохав вибачення у доньки вбитої.









Деякі покази інших свідків





У ніч вбивства свідок працювала на АЗС, де обвинувачений і потерпіла купували цигарки. Приблизно опівночі вони зайшли на заправку. Працівниця АЗС подумала, що це син з мамою. Потім жінка придбала собі цигарки, а чоловік собі. Жінка була нетверезою та агресивною. Потім вони разом пішли з АЗС.





Ще одна жінка, котра була свідком, розповіла, як знайшла жіноче тіло. Наприкінці серпня вона пішла на територію хлібопекарні за яблуками. Коли зайшла на територію, то почула неприємний запах. По дорозі бачила черевики. Коли підійшла до яблуні, то побачила купу гілок, яких раніше не було. Вона придивилася та побачила ногу, а потім тіло. Жінка одразу зателефонувала сину.









Вирок





Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Покарання - позбавлення волі строком на 8 років.





У строк відбування покарання мають зарахувати термін його попереднього ув'язнення з моменту затримання: з 18 вересні 2019 року до 26.01.2020 року включно.





Також засуджений має сплатити державі 23 тисячі гривень за проведення експертиз.