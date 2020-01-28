Кременчужанин заявив, що патрульні викручували йому руки та вкрали тисячу гривень – поліція це спростовує

Сегодня, 14:04 Просмотров: 488 Комментариев: 2

До редакції «ТЪ» звернувся кременчужанин Василь зі скаргою на патрульних. Чоловік заявив, що патрульні перевищили свої повноваження щодо нього і викрали у нього тисячу гривень

Вдень 17 січня Василь підійшов до екіпажу патрульної поліції, які перебували на перехресті вулиць Небесної Сотні та Миколаївської, щоб вказати на порушення ними правил дорожнього руху, адже екіпаж стояв на перехресті.



За словами Василя, поліцейські проігнорували його зауваження та почали говорити про те, що чоловік порушив ч. 1 ст. 127 КУпАП, тобто, перейшов дорогу у невстановленому місці. Василь зауважує, що він не перейшов дорогу, а їхав на велосипеді.

Один із патрульних попросив Василя назватися, щоб скласти адмінматеріал. Василь відмовився, мотивуючи це тим, що не зобов'язаний цього робити.







Поліцейський попередив чоловіка, якщо той не назветься, його затримають, адмінматеріал складатимуть у поліцейському відділені. Чоловік не назвався, на нього надягли кайданки і посадили в службову машину.



Василь повідомив, що в машині патрульні встановили його особу. Хоча він своїх даних їм не повідомляв. За словами Василя попри те, що потреби їхати у поліцейський відділ не було, можна було скласти адмінматеріали на місці, чоловіка повезли у відділок. В машині викручували руки. З кишені викрали 1000 гривень. У відділок вели з нагнутою до колін головою та високо піднятими руками. У поліції Василю стало погано, чоловік попросив викликати «швидку». Медики встановили, що у чоловіка підвищений тиск.



За словами чоловіка, кайданки з нього не зняли навіть під час вимірювання тиску. Патрульні сказали, що так буде краще для безпеки.

Після того, як склали два адмінматеріали - постанову за порушення правил дорожнього руху та протокол за дрібне хуліганство, Василя відпустили.



Чоловік написав дві заяви - щодо крадіжки та перевищення влади або службових повноважень. 17 січня 2020 року відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).





Фото витягу з ЄРДР надав Василь



Цю ситуацію прокоментувала патрульна поліція Кременчука. Ось що «Телеграфу» повідомили у пресслужбі:



Стосовно даної події повідомляємо наступне: 17 січня 2020 року близько 11.30 громадянин переходив проїзну частину у невстановленому місці, поза пішохідним переходом, чим порушив п.п 4.7 ПДР України. Екіпаж поліцейських, що ніс службу на вулиці Небесної Сотні (район буд. Б1) на правопорушення відреагував та повідомив про це особу, розпочав розгляд справи про адмінправопорушення. Слід зауважити, що вказаний громадянин поводив себе зухвало, виражався нецензурною лайкою в бік поліцейських та провокував на конфліктну ситуацію.



Патрульний поліцейський неодноразово повідомив громадянина, що у разі злісної непокори законному розпорядженню і не припинення правопорушення, буде застосовано адміністративне затримання. Відповідно до норм п.1 ч.1 ст. 262 КУпАП за порушення правил дорожнього руху адміністративне затримання передбачено.



Попри це, чоловік не припиняв ескалувати конфлікт.



Стаття 32 Закону України «Про Національну поліцію» дозволяє поліцейському вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу у випадку, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила/має намір вчинити правопорушення. Вказану законну вимогу останній проігнорував.



Згідно статті 259 КУпАП громадянина доставили до приміщення Відділення поліції №1 на вулиці Приходька з метою складання адміністративних матеріалів, оскільки надавати свої персональні дані – відмовився, документів, що посвідчують особу – не надав.

У відділені поліції особу встановили за допомогою службових інформаційних баз Національної Поліції України.



Стаття 268 КУпАП надає право правопорушнику при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката. Поліцейські під час провадження вказане право громадянина забезпечили та викликали державного адвоката із Центру надання правової допомоги.



Заява громадянина про заволодіння поліцейськими його грошовими коштами у сумі 1000 гривен має ознаки злочину за ст. 383 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину». Інформація надана особою не відповідає дійсності. Питання вирішуватиметься по суті у встановленому законом порядку в рамках кримінального провадження.