30 юних шахістів з 5 клубів змагалися у першості

25 та 26 січня в СК «Нафтохімік» відбулись перші змагання в цьому році - кваліфікаційні змагання серед початківців на виконання нормативу 4 розряду (1-го юнацького). Як повідомляє тренер Андрій Зазуляк, 30 учасників взяли участь, серед дітей вихованці: СК «Нафтохімік», «Біла Тура» «Лідер», «Каїсса», «Дебют».
Діти виконали 12 нормативів:
1 місце Бабенко Святослав 7 очків (Лідер) минулого турніру лише пів бала не вистачило до розряду.
2 місце Білецький Ярослав (Лідер) один з найстарших учасників, це перше його змагання і розряд - 5 очок
3 місце Павленко Владислав (Лідер) 5 балів
Серед дітей до 8 років:
1 місце Нетреба Назарій 5.5 (Лідер, Дебют)
2 місце Степков Михайло 5 (Лідер)
3 місце Раскачанський Артем 5 (Каїсса)
Серед дівчат 5-річна Бабій Оріяна здобула 7 балів з 8 можливих та завоювала 1місце. Серед дівчат (СК Нафтохімік, Лідер)
2 місце у Бондаренко Поліни - 5 очок (Каїсса) в останній партії здобула перемогу і виконала розряд. 3місце Зенкіна Маша (СК Нафтохімік) 4 бали, для неї це були перші змагання. В останній грі хвилювання не дозволило перемогти і здобути розряд.
Педай Юрій (Лідер), Песик Данило (Лідер), Краснянчін Іван (СК Нафтохімік), Роговий Женя (Лідер) по 5 балів і здобули норматив 4 розряду.