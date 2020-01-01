30 юних шахістів з 5 клубів змагалися у першості

Сегодня, 13:32 Просмотров: 192











Фото: Андрій Зазуляк

25 та 26 січня в СК «Нафтохімік» відбулись перші змагання в цьому році - кваліфікаційні змагання серед початківців на виконання нормативу 4 розряду (1-го юнацького). Як повідомляє тренер Андрій Зазуляк, 30 учасників взяли участь, серед дітей вихованці: СК «Нафтохімік», «Біла Тура» «Лідер», «Каїсса», «Дебют».









Діти виконали 12 нормативів:

1 місце Бабенко Святослав 7 очків (Лідер) минулого турніру лише пів бала не вистачило до розряду.

2 місце Білецький Ярослав (Лідер) один з найстарших учасників, це перше його змагання і розряд - 5 очок

3 місце Павленко Владислав (Лідер) 5 балів



Серед дітей до 8 років:

1 місце Нетреба Назарій 5.5 (Лідер, Дебют)

2 місце Степков Михайло 5 (Лідер)

3 місце Раскачанський Артем 5 (Каїсса)





Серед дівчат 5-річна Бабій Оріяна здобула 7 балів з 8 можливих та завоювала 1місце. Серед дівчат (СК Нафтохімік, Лідер)

2 місце у Бондаренко Поліни - 5 очок (Каїсса) в останній партії здобула перемогу і виконала розряд. 3місце Зенкіна Маша (СК Нафтохімік) 4 бали, для неї це були перші змагання. В останній грі хвилювання не дозволило перемогти і здобути розряд.



Педай Юрій (Лідер), Песик Данило (Лідер), Краснянчін Іван (СК Нафтохімік), Роговий Женя (Лідер) по 5 балів і здобули норматив 4 розряду.



