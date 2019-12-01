На 100 тисяч жінок більше ніж чоловіків мешкає на Полтавщині

В Україні нарахували 37 мільйонів 289 тисяч осіб, саме таку кількість нарахували станом на 1 грудня 2019 року. Згідно з інформацією міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, в Україні живе 20 млн. жінок і 17 млн. чоловіків. До цієї статистики не входить окупований Росією Крим та окремі райони Луганщини й Донеччини. Відхилення у статистиці становлять не більше 2,86%.
- Підрахунок ми провели за 3 місяці. Для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей. Традиційний перепис населення обійшовся б у 3,4 млрд грн (бюджет, закладений на 2020 рік), а підсумки ми б отримали у першому кварталі 2021 року. Ми використовували три методики, які дали приблизно однаковий результат.
Перший метод - це мобільні оператори, соцопитування і реєстри, другий - дані Пенсійного фонду і поширення через статево-вікову структуру та третій - реєстровий. Із 37 млн 289 тис: діти - 15,4%, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44,1%, зрілого (55-64 роки) - 14,1% , літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб, - повідомив на своїй сторінці в фейсбук міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За даними Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року, у Полтавській області живе 1 млн 337 тис. людей. З них 616,5 тис. чоловіків і 720,5 тис. жінок.
Якщо порівнювати з офіційною [leech=file:///C:/Users/Ladyka/Desktop/2019-12-01.pdf]статистикою Держстату[/leech], у Полтавській області живе 1 млн 388 тис осіб. Тобто на 51 тис. осіб більше, ніж у звіті Дубілета.
Дмитро Дубілет зауважив, що протягом одного - двох років приведуть до ладу електронні реєстри, які дозволять щодня отримувати точні дані про населення.
Нагадаємо, що востаннє перепис населення проводили у грудні 2001 року, тоді нарахували 48 млн 457 тис. людей. У Полтавській області - 1 млн 630 тис. осіб. Згідно з преписом населення за 1989 року на території України нарахували 51 млн 707 тис. людей, з них у Полтавській області - 1 млн 753 тис. осіб.
У Кременчуці проживає 218 190 громадян. Це друге місто за кількістю населення у Полтавській області. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснили на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження та смерті і зміни реєстрації місця проживання, про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у Полтавській області.
Головне управління статистики в Полтавській області опублікувало чисельність населення Полтавщини. Згідно з оцінкою чисельності населення станом на 1 грудня 2019 року, постійне населення - 1 млн 380 тис 346 осіб (населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх).
Наявне населення станом на 1 грудня 2019 в Полтавській області склав 1 млн 388 тис 184 людини. Наявне населення - громадяни, які на момент перепису перебували на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих.
Серед районів області найбільша чисельність постійного населення в Полтавському районі - 68 тис 574 людини, далі Глобинський район з 41 тис 344 жителями, трійку замикає Лохвицький район - 40 тис 760 осіб. Найнижчий показник, згідно з результатами, в Чорнухинському районі (10 тис 645 осіб) та Гадячі (22 тис 959 осіб).
|
Наявне населення
|
Постійне населення
|
на
|
середня
|
на
|
середня
|
Полтавська область
|
1388184
|
1394312
|
1380346
|
1386474
|
м.Полтава
|
286779
|
287551
|
279758
|
280530
|
м.Гадяч
|
23354
|
23417
|
22959
|
23022
|
м.Горішні Плавні (міськрада)
|
53275
|
53473
|
53575
|
53773
|
м.Кременчук
|
219170
|
219617
|
218190
|
218637
|
м.Лубни
|
45066
|
45222
|
44769
|
44925
|
м.Миргород
|
39151
|
39363
|
37576
|
37788
|
райони
|
|
|
|
|
Великобагачанський
|
23491
|
23688
|
23493
|
23690
|
Гадяцький
|
27565
|
27792
|
27667
|
27894
|
Глобинський
|
41333
|
41628
|
41344
|
41639
|
Гребінківський
|
21611
|
21745
|
21641
|
21775
|
Диканський
|
18134
|
18255
|
18247
|
18368
|
Зіньківський
|
32826
|
33052
|
32735
|
32961
|
Карлівський
|
32585
|
32784
|
32540
|
32739
|
Кобеляцький
|
40209
|
40485
|
40294
|
40570
|
Козельщинський
|
18411
|
18552
|
18526
|
18667
|
Котелевський
|
18969
|
19061
|
19022
|
19114
|
Кременчуцький
|
38824
|
38993
|
39455
|
39624
|
Лохвицький
|
40663
|
40941
|
40760
|
41038
|
Лубенський
|
30293
|
30499
|
30476
|
30682
|
Машівський
|
18692
|
18819
|
18761
|
18888
|
Миргородський
|
29771
|
30048
|
29745
|
30022
|
Новосанжарський
|
32859
|
33084
|
32867
|
33092
|
Оржицький
|
22774
|
22957
|
22884
|
23067
|
Пирятинський
|
30234
|
30420
|
30283
|
30469
|
Полтавський
|
68177
|
68022
|
68574
|
68419
|
Решетилівський
|
25360
|
25510
|
25343
|
25493
|
Семенівський
|
23759
|
23977
|
23861
|
24079
|
Хорольський
|
32747
|
32952
|
32703
|
32908
|
Чорнухинський
|
10592
|
10691
|
10645
|
10744
|
Чутівський
|
22075
|
22144
|
22240
|
22309
|
Шишацький
|
19435
|
19570
|
19413
|
19548