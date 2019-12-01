Кременчуг, Полтавщина

На 100 тисяч жінок більше ніж чоловіків мешкає на Полтавщині

Сегодня, 13:03 Просмотров: 425 Комментариев: 1

 

Дані Дубілета та статистика Держстату різняться

В Україні нарахували 37 мільйонів 289 тисяч осіб, саме таку кількість нарахували станом на 1 грудня 2019 року. Згідно з інформацією міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, в Україні живе 20 млн. жінок і 17 млн. чоловіків. До цієї статистики не входить окупований Росією Крим та окремі райони Луганщини й Донеччини. Відхилення у статистиці становлять не більше 2,86%.


- Підрахунок ми провели за 3 місяці. Для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей. Традиційний перепис населення обійшовся б у 3,4 млрд грн (бюджет, закладений на 2020 рік), а підсумки ми б отримали у першому кварталі 2021 року. Ми використовували три методики, які дали приблизно однаковий результат. 


Перший метод - це мобільні оператори, соцопитування і реєстри, другий - дані Пенсійного фонду і поширення через статево-вікову структуру та третій - реєстровий. Із 37 млн 289 тис: діти - 15,4%, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44,1%, зрілого (55-64 роки) - 14,1% , літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб, - повідомив на своїй сторінці в фейсбук міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.


 


На 10 дівчат - 9 хлопців: чоловіків на всіх не вистачить у Полтавській області 


За даними Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року, у Полтавській області живе 1 млн 337 тис. людей. З них 616,5 тис. чоловіків і 720,5 тис. жінок. 


Якщо порівнювати з офіційною [leech=file:///C:/Users/Ladyka/Desktop/2019-12-01.pdf]статистикою Держстату[/leech], у Полтавській області живе 1 млн 388 тис осіб. Тобто на 51 тис. осіб більше, ніж у звіті Дубілета.


  



Дмитро Дубілет зауважив, що протягом одного - двох років приведуть до ладу електронні реєстри, які дозволять щодня отримувати точні дані про населення. 


Нагадаємо, що востаннє перепис населення проводили у грудні 2001 року, тоді нарахували 48 млн 457 тис. людей. У Полтавській області - 1 млн 630 тис. осіб. Згідно з преписом населення за 1989 року на території України нарахували 51 млн 707 тис. людей, з них у Полтавській області - 1 млн 753 тис. осіб.


Скільки ж нас у Кременчуці 


У Кременчуці проживає 218 190 громадян. Це друге місто за кількістю населення у Полтавській області. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснили на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження та смерті і зміни реєстрації місця проживання, про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у Полтавській області.


Головне управління статистики в Полтавській області опублікувало чисельність населення Полтавщини. Згідно з оцінкою чисельності населення станом на 1 грудня 2019 року, постійне населення - 1 млн 380 тис 346 осіб (населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх). 


Наявне населення станом на 1 грудня 2019 в Полтавській області склав 1 млн 388 тис 184 людини. Наявне населення - громадяни, які на момент перепису перебували на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих.


За результатами розрахунків, постійного населення:

  • Полтава - 279 тис 758 осіб
  • Кременчук - 218 тис 190 громадян
  • Горішні Плавні - 53 тис 575 осіб

Серед районів області найбільша чисельність постійного населення в Полтавському районі - 68 тис 574 людини, далі Глобинський район з 41 тис 344 жителями, трійку замикає Лохвицький район - 40 тис 760 осіб. Найнижчий показник, згідно з результатами, в Чорнухинському районі (10 тис 645 осіб) та Гадячі (22 тис 959 осіб).


Наявне населення

Постійне населення

на
1 грудня
2019 року

середня
чисельність
у січні–листопаді
2019 року

на
1 грудня
2019 року

середня
чисельність
у січні–листопаді
2019 року

Полтавська область

1388184

1394312

1380346

1386474

м.Полтава

286779

287551

279758

280530

м.Гадяч

23354

23417

22959

23022

м.Горішні Плавні (міськрада)

53275

53473

53575

53773

м.Кременчук

219170

219617

218190

218637

м.Лубни

45066

45222

44769

44925

м.Миргород

39151

39363

37576

37788

райони

 

 

 

 

Великобагачанський

23491

23688

23493

23690

Гадяцький

27565

27792

27667

27894

Глобинський

41333

41628

41344

41639

Гребінківський

21611

21745

21641

21775

Диканський

18134

18255

18247

18368

Зіньківський

32826

33052

32735

32961

Карлівський

32585

32784

32540

32739

Кобеляцький

40209

40485

40294

40570

Козельщинський

18411

18552

18526

18667

Котелевський

18969

19061

19022

19114

Кременчуцький

38824

38993

39455

39624

Лохвицький

40663

40941

40760

41038

Лубенський

30293

30499

30476

30682

Машівський

18692

18819

18761

18888

Миргородський

29771

30048

29745

30022

Новосанжарський

32859

33084

32867

33092

Оржицький

22774

22957

22884

23067

Пирятинський

30234

30420

30283

30469

Полтавський

68177

68022

68574

68419

Решетилівський

25360

25510

25343

25493

Семенівський

23759

23977

23861

24079

Хорольський

32747

32952

32703

32908

Чорнухинський

10592

10691

10645

10744

Чутівський

22075

22144

22240

22309

Шишацький

19435

19570

19413

19548
2
Автор: Альона Душенко
Теги: перепис населення перепись

Комментарии: 1

3 277
zzzzzz:
Сегодня, 13:23

а потом жена мужа бъет за любовницу! а оно вон чё


0
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