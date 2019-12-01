На 100 тисяч жінок більше ніж чоловіків мешкає на Полтавщині

Сегодня, 13:03 Просмотров: 425 Комментариев: 1

В Україні нарахували 37 мільйонів 289 тисяч осіб, саме таку кількість нарахували станом на 1 грудня 2019 року. Згідно з інформацією міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, в Україні живе 20 млн. жінок і 17 млн. чоловіків. До цієї статистики не входить окупований Росією Крим та окремі райони Луганщини й Донеччини. Відхилення у статистиці становлять не більше 2,86%.





- Підрахунок ми провели за 3 місяці. Для держави ця робота не коштувала жодних додаткових грошей. Традиційний перепис населення обійшовся б у 3,4 млрд грн (бюджет, закладений на 2020 рік), а підсумки ми б отримали у першому кварталі 2021 року. Ми використовували три методики, які дали приблизно однаковий результат.

Перший метод - це мобільні оператори, соцопитування і реєстри, другий - дані Пенсійного фонду і поширення через статево-вікову структуру та третій - реєстровий. Із 37 млн 289 тис: діти - 15,4%, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6%, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44,1%, зрілого (55-64 роки) - 14,1% , літніх людей (65 років і старше) - 16,8%, або 6,248 млн осіб, - повідомив на своїй сторінці в фейсбук міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.









На 10 дівчат - 9 хлопців: чоловіків на всіх не вистачить у Полтавській області





За даними Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року, у Полтавській області живе 1 млн 337 тис. людей. З них 616,5 тис. чоловіків і 720,5 тис. жінок.





Якщо порівнювати з офіційною [leech=file:///C:/Users/Ladyka/Desktop/2019-12-01.pdf]статистикою Держстату[/leech], у Полтавській області живе 1 млн 388 тис осіб. Тобто на 51 тис. осіб більше, ніж у звіті Дубілета.













Дмитро Дубілет зауважив, що протягом одного - двох років приведуть до ладу електронні реєстри, які дозволять щодня отримувати точні дані про населення.





Нагадаємо, що востаннє перепис населення проводили у грудні 2001 року, тоді нарахували 48 млн 457 тис. людей. У Полтавській області - 1 млн 630 тис. осіб. Згідно з преписом населення за 1989 року на території України нарахували 51 млн 707 тис. людей, з них у Полтавській області - 1 млн 753 тис. осіб.





Скільки ж нас у Кременчуці





У Кременчуці проживає 218 190 громадян. Це друге місто за кількістю населення у Полтавській області. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснили на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження та смерті і зміни реєстрації місця проживання, про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у Полтавській області.





Головне управління статистики в Полтавській області опублікувало чисельність населення Полтавщини. Згідно з оцінкою чисельності населення станом на 1 грудня 2019 року, постійне населення - 1 млн 380 тис 346 осіб (населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово відсутніх).





Наявне населення станом на 1 грудня 2019 в Полтавській області склав 1 млн 388 тис 184 людини. Наявне населення - громадяни, які на момент перепису перебували на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих.





За результатами розрахунків, постійного населення:

Полтава - 279 тис 758 осіб

Кременчук - 218 тис 190 громадян

Горішні Плавні - 53 тис 575 осіб

Серед районів області найбільша чисельність постійного населення в Полтавському районі - 68 тис 574 людини, далі Глобинський район з 41 тис 344 жителями, трійку замикає Лохвицький район - 40 тис 760 осіб. Найнижчий показник, згідно з результатами, в Чорнухинському районі (10 тис 645 осіб) та Гадячі (22 тис 959 осіб).



