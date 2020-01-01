У Міському палаці культури проводяться танцювальні вечори для людей поважного віку

Сегодня, 12:31 Просмотров: 532 Комментариев: 3

У Міському палаці культури проводяться танцювальні вечори для людей поважного віку «Відпочиваємо разом», куди запрошують усіх охочих.





Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, цей соціально-культурний проєкт започаткований у нашому місті Департаментом соціального захисту населення та питань АТО у минулому році на прохання студентів університету ІІІ віку.





Такі зустрічі з можливістю потанцювати під мелодії міського муніципального духового оркестру надзвичайно сподобалися містянам «золотого віку». Тепер танцювальні вечори проходять у Міському палаці культури щомісяця.





Наступна зустріч запланована на 19 лютого. Охочих потанцювати та цікаво провести час чекають о 15.00.