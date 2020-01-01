Кременчуг, Культура, Кременчуг

У Міському палаці культури проводяться танцювальні вечори для людей поважного віку

Сегодня, 12:31 Просмотров: 532 Комментариев: 3

 

Наступна зустріч запланована на 19 лютого

У Міському палаці культури проводяться танцювальні вечори для людей поважного віку «Відпочиваємо разом», куди запрошують усіх охочих. 


Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, цей соціально-культурний проєкт започаткований у нашому місті Департаментом соціального захисту населення та питань АТО у минулому році на прохання студентів університету ІІІ віку.


Такі зустрічі з можливістю потанцювати під мелодії міського муніципального духового оркестру надзвичайно сподобалися містянам «золотого віку». Тепер танцювальні вечори проходять у Міському палаці культури щомісяця.


Наступна зустріч запланована на 19 лютого. Охочих потанцювати та цікаво провести час чекають о 15.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ГДК танцы оркестр

Комментарии: 3

503
Fox:
Сегодня, 14:10

Что это за "вечер", который начинается в 15 ч?laughing


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2 071
evil:
Сегодня, 14:28

Цитата: Fox

Что это за "вечер", который начинается в 15 ч?laughing

 

Скорее всего это типичное исполнение довольно неплохой идеи "на от***бись"...С них денег не заработаешь, у нас мол рабочий день до 17.00, так и быть выделим им пару часов и потом пусть разбегаются.

Безусловно, это должно быть. Но когда это действительно вечер (например с 18.00 до 21.00), то это уже совершенно другая атмосфера.


0
220
Volvoвод:
Сегодня, 14:31

Пожалуй схожу. Со зрелочками меньше головной боли, чем с молодыми. Хоп - и я уже в гостях...


0
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