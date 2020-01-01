Происшествия

Кременчуцький відділ поліції розшукує безвісти зниклу дівчину

Сегодня, 14:28 Просмотров: 536

 

Подібні випадки зникнень на тривалий період траплялись і раніше

Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області розшукується безвісти зниклу 29-річну кременчужанку Опришко Яну Анатоліївну. Дівчина пішла з дому та не повернулась.


Зникла проживала за адресою: Кременчук, вул. Воїнів-інтернаціоналістів.


Дівчина перебуває на диспансерному обліку, погано розмовляє. Подібні випадки зникнень на тривалий період траплялись і раніше.


Прикмети: на вигляд 30 років, зріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне.


Одягнена: синя куртка, рожеві штани, темно – синій светр, чорна шапка.


Будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої повідомляти за телефонами: 0997933504, 0688728558.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розыск розшук
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