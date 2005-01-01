Підприємства Кременчука заборгували 15 мільйонів, призначених на пільгові пенсії

Сегодня, 08:08 Просмотров: 800

Дві третини від цієї суми – борги ПрАТ «АвтоКрАЗ»

Підприємства Кременчука заборгували Пенсійному фонду відшкодування пільгових пенсій на загальну суму 15 мільйонів гривень. У цілому за 2019 рік заборгованість збільшилася на 1 млн 416 тис грн. Такі суми назвав Роман Ареп’єв, відділу головного управління ПФУ в Полтавській області. Інформація прозвучала під час засідання міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 23 січня.





Дві третини нинішньої заборгованості по пільгових пенсіях – це борги ПрАТ «АвтоКрАЗ» на суму 9,6 млн грн. За словами Романа Ареп’єва, Пенсійний фонд веде претензійну роботу в судах, є відкриті виконавчі провадження. Проте вони призупинені через процедуру банкрутства підприємства. Попри борги підприємств, пенсіонери отримують пільгові пенсії вчасно, але тягар при цьому несе Пенсійний фонд.





Дмитро Новицький, фінансовий директор ПрАТ «АвтоКрАЗ» сказав на засіданні, що процедура банкрутства передбачає черговість задоволення вимог кредиторів. У першу чергу має бути погашена зарплата, борги Пенсійному фонду – після виконання зобов’язань після працівниками.





Нагадаємо, борг підприємства по зарплаті складає майже 19 мільйонів.