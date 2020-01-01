191 житель Полтавщини отримав одноразову матеріальну допомогу з бюджету області

Сегодня, 07:07 Просмотров: 589

Її призначали учасникам АТО, сім’ям, які постраждали внаслідок пожежі, онкохворим та тяжко хворим особам і хворим дітям

191 житель Полтавщини отримав одноразову грошову допомогу з бюджету області. У Полтавській облдержадміністрації відбулося засідання обласної комісії з питань надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету.





На надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, цього року з обласного бюджету виділили 12 мільйонів 490 тисяч грн.





- На розгляд комісії надійшла 191 заява громадян про надання матеріальної допомоги. 6 заяв стосуються скрутного матеріального становища, всі інші заявники просять про допомогу на лікування, – повідомила заступниця голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко.





Розмір допомоги визначався відповідно до ступеня важкості життєвої ситуації кожної особи. Комісія призначала допомогу учасникам АТО, двом сім’ям, які постраждали внаслідок пожежі, онкохворим та тяжко хворим особам і хворим дітям.