«Барси» після того як «загризли» «Донбас» взялися за «Кременчук»

Сегодня, 17:03 Просмотров: 330

Сьогодні, 26 січня, в Білій Церкві відбувся заключний поєдинок 31 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого зустрілися «Білий Барс» та «Кременчук». «Барсам» вдруге за тиждень вдалося перемогти команду з топ-3. Напередодні «Білий барс» переміг «Донбас» з рахунком – 7:3.





«Білий Барс» - «Кременчук» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Благой (Таран, Гребеник), 54:24; 2:0 Благой (Ядловський, Кучер - порожні ворота), 59:42.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Таран (А) - Ядловський, Гребеник - Логач, Прусський - Васильєв; Благой - Качан - Бабинець, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Шиманський - Зозовський - Бородай, Панченко - Симчук - Ромахін.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Грицких - Толстушко, Горлушко - Бабрусев, Хрішпенц - Александров, Варава - Зайцев; Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Орлов - Пукс (А) - Созонов, Чердак - Олійник - Бондаренко.









Матч білоцерківці почали більш ніж впевнено, відразу намагаючись прошити В'ячеслава Новицького і нав'язати противнику свою гру. У завзятті атакувати їм допомогла і дисципліна "містян" - всього за перший період "барси" 6 хвилин грали в більшості. Однак реалізувати свої моменти, як маючи на одного гравця більше, так і в рівних складах, у господарів майданчика так і не вийшло. Кременчужани теж не скупилися на небезпечні випади, але і у них не вийшло прошити Кирила Кучера, відкривши рахунок закинутим шайбам. Таким чином, на першу перерву команди пішли з нулями на табло.





Другий період пройшов за сценарієм першого - команди багато атакували, раз по раз створюючи небезпечні моменти біля воріт противників. Однак, впевнена гра голкіперів Кирила Кучера і В'ячеслава Новицького тримала нулі на табло протягом других 20 хвилин зустрічі.





Заключний відрізок зустрічі команди провели на високих швидкостях, бажаючи здобути перемогу в основний час. Але знову надійна гра голкіперів впевнено тримала нульовий рахунок. Прорвало білоцерківців в останні 5 хвилин зустрічі, коли Роман Благий закинув першу шайбу в матчі і вивів свою команду вперед.





Під кінець поєдинку Олександр Савицький пішов ва-банк і зняв голкіпера, випустивши шостого польового гравця. Однак кременчужани замість того, щоб порівняти рахунок, пропустили вдруге - той же Роман Благий вирвався в контратаку і поставив потужну крапку в матчі, встановивши остаточний рахунок 2:0 на табло.





Таким чином «Білий Барс» оформлює другу за тиждень перемогу над лідерами чемпіонату, Роман Благий записує дубль до свого активу, а Кирило Кучер святкує черговий шатаут.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький: - Ми створили багато гольових моментів, щоб закинути шайбу, але не використали їх. Звідси й такий результат. Не було у нападників тієї впевненості, яка повинна зашкалювати в вирішальні моменти, коли потрібні голи. В принципі грали непогано, але не змогли переграти воротаря суперника. Знали, як грає «Білий Барс», їх силу, що на них треба налаштовуватися і налаштувалися, з цього питання претензій до хлопців немає. В обороні зіграли без особливих провалів, але коли пропускали гол, то трохи помилилися. Але, нічого, це хокей, і ми не перші, кого обігравав вже «Білий Барс».





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Кременчук 30 22 2 0 2 0 3 181 44 75 Дніпро 31 19 2 1 1 1 6 150 58 65 Донбас 29 18 0 3 0 2 6 150 51 62 Білий Барс 30 13 1 0 1 2 12 94 93 44 Крижані Вовки 30 4 1 0 0 0 24 60 187 17 МХК Динамо 28 1 0 0 0 1 26 40 242 4





Наступний матч «Кременчук» зіграє вдома. 29 січня о 18.30 підопічні Олександра Савицького прийматимуть херсонське «Дніпро».