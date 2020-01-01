«Барси» після того як «загризли» «Донбас» взялися за «Кременчук»

Сьогодні, 26 січня, в Білій Церкві відбувся заключний поєдинок 31 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого зустрілися «Білий Барс» та «Кременчук». «Барсам» вдруге за тиждень вдалося перемогти команду з топ-3. Напередодні «Білий барс» переміг «Донбас» з рахунком – 7:3.
Шайби: 1:0 Благой (Таран, Гребеник), 54:24; 2:0 Благой (Ядловський, Кучер - порожні ворота), 59:42.
Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Таран (А) - Ядловський, Гребеник - Логач, Прусський - Васильєв; Благой - Качан - Бабинець, Куцевич (К) - Ружніков - Лєсников, Шиманський - Зозовський - Бородай, Панченко - Симчук - Ромахін.
Кременчук: Новицький (Гордюшин); Грицких - Толстушко, Горлушко - Бабрусев, Хрішпенц - Александров, Варава - Зайцев; Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Орлов - Пукс (А) - Созонов, Чердак - Олійник - Бондаренко.
Матч білоцерківці почали більш ніж впевнено, відразу намагаючись прошити В'ячеслава Новицького і нав'язати противнику свою гру. У завзятті атакувати їм допомогла і дисципліна "містян" - всього за перший період "барси" 6 хвилин грали в більшості. Однак реалізувати свої моменти, як маючи на одного гравця більше, так і в рівних складах, у господарів майданчика так і не вийшло. Кременчужани теж не скупилися на небезпечні випади, але і у них не вийшло прошити Кирила Кучера, відкривши рахунок закинутим шайбам. Таким чином, на першу перерву команди пішли з нулями на табло.
Другий період пройшов за сценарієм першого - команди багато атакували, раз по раз створюючи небезпечні моменти біля воріт противників. Однак, впевнена гра голкіперів Кирила Кучера і В'ячеслава Новицького тримала нулі на табло протягом других 20 хвилин зустрічі.
Заключний відрізок зустрічі команди провели на високих швидкостях, бажаючи здобути перемогу в основний час. Але знову надійна гра голкіперів впевнено тримала нульовий рахунок. Прорвало білоцерківців в останні 5 хвилин зустрічі, коли Роман Благий закинув першу шайбу в матчі і вивів свою команду вперед.
Під кінець поєдинку Олександр Савицький пішов ва-банк і зняв голкіпера, випустивши шостого польового гравця. Однак кременчужани замість того, щоб порівняти рахунок, пропустили вдруге - той же Роман Благий вирвався в контратаку і поставив потужну крапку в матчі, встановивши остаточний рахунок 2:0 на табло.
Таким чином «Білий Барс» оформлює другу за тиждень перемогу над лідерами чемпіонату, Роман Благий записує дубль до свого активу, а Кирило Кучер святкує черговий шатаут.
- Ми створили багато гольових моментів, щоб закинути шайбу, але не використали їх. Звідси й такий результат. Не було у нападників тієї впевненості, яка повинна зашкалювати в вирішальні моменти, коли потрібні голи.
В принципі грали непогано, але не змогли переграти воротаря суперника. Знали, як грає «Білий Барс», їх силу, що на них треба налаштовуватися і налаштувалися, з цього питання претензій до хлопців немає. В обороні зіграли без особливих провалів, але коли пропускали гол, то трохи помилилися. Але, нічого, це хокей, і ми не перші, кого обігравав вже «Білий Барс».
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Кременчук
|30
|22
|2
|0
|2
|0
|3
|181
|44
|75
|Дніпро
|31
|19
|2
|1
|1
|1
|6
|150
|58
|65
|Донбас
|29
|18
|0
|3
|0
|2
|6
|150
|51
|62
|Білий Барс
|30
|13
|1
|0
|1
|2
|12
|94
|93
|44
|Крижані Вовки
|30
|4
|1
|0
|0
|0
|24
|60
|187
|17
|МХК Динамо
|28
|1
|0
|0
|0
|1
|26
|40
|242
|4
Наступний матч «Кременчук» зіграє вдома. 29 січня о 18.30 підопічні Олександра Савицького прийматимуть херсонське «Дніпро».