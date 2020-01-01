27 января без света в Кременчуге останется часть центра и Петровки
Сегодня, 16:03
Просмотров: 576
Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
27 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей центра и Петровки возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Троицкая, 42-66;
- ул. 1905 года, 23-40;
- ул. Лейтенанта Покладова, 23-34;
- ул. 29 Сентября, 24-51;
- ул. Ломоносова, 1-14;
- ул. Можайского, 2-17;
- пер. Можайского, 3а-9;
- пер. Дальний, 6.