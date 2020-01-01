Кременчуг

27 января без света в Кременчуге останется часть центра и Петровки

Сегодня, 16:03 Просмотров: 576

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

27 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей центра и Петровки возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Троицкая, 42-66;
  • ул. 1905 года, 23-40;
  • ул. Лейтенанта Покладова, 23-34;
  • ул. 29 Сентября, 24-51;
  • ул. Ломоносова, 1-14;
  • ул. Можайского, 2-17;
  • пер. Можайского, 3а-9;
  • пер. Дальний, 6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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