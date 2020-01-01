27 января без света в Кременчуге останется часть центра и Петровки

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27 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей центра и Петровки возможны перебои с электричеством.





Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам: