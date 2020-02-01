Діти, ніж і дивні дами: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Дмитро Карпачов «Як дати дитині все без грошей і зв’язків»
Як правильно виховати дитину? Мабуть кожен із батьків замислюється над цим і відтак поринає в інформаційну безодню, одну за одною випробовуючи різні системи виховання. Автор цієї книжки пропонує підхід, що базується на здоровому глузді й балансі у всьому. Із цією книжкою ви за сім тижнів виведете стосунки з дитиною на новий рівень. Бо ж хто здатен краще виховати вашу дитину, ніж ви самі?..
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Ю Несбе «Нож»
В Осло скоєно жорстоке вбивство. У цій справі Харрі Холе відіграє не зовсім звичну для себе роль – він очолює не розслідування, а список підозрюваних. Сам він нічого не може сказати з цього приводу, адже зовсім не пам’ятає події декількох минулих днів. Правда, на момент убивства у нього є алібі, але випадкова знахідка, зроблена у своїй квартирі, заставляє Харрі засумніватися в ньому.
Він майже впевнений в тому, що винен, і веде власне розслідування…
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Элизабет Гаскелл «Крэнфорд»
Яскраві замальовки з життя Мері Сміт та її подруг, які живуть у провінційному англійському містечку. У Кренфорді немає нічого особливого, крім того, що в ньому… ніяк не приживаються чоловіки. Кренфордські дами живуть за власними неписаними правилами і вражають своїми дивацтвами. До того ж вони непохитні у переконанні, що бути чоловіком – це вульгарно. Втім, зрештою у місті вже з’явився чоловік, якому вдається змінити їхні погляди. Ця книга зачаровує неперевершеним гумором, філігранно передає найтонші нюанси взаємин і красу людської душі.