Діти, ніж і дивні дами: що новенького почитати кременчужанам

Ю Несбе «Нож»

В Осло скоєно жорстоке вбивство. У цій справі Харрі Холе відіграє не зовсім звичну для себе роль – він очолює не розслідування, а список підозрюваних. Сам він нічого не може сказати з цього приводу, адже зовсім не пам’ятає події декількох минулих днів. Правда, на момент убивства у нього є алібі, але випадкова знахідка, зроблена у своїй квартирі, заставляє Харрі засумніватися в ньому.

Він майже впевнений в тому, що винен, і веде власне розслідування…